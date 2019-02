‘Hij begint op zijn oude niveau te komen, dan heeft hij het niveau voor Oranje’

Kenneth Vermeer blonk zondagmiddag namens Feyenoord uit in het uitduel met PSV (1-1). De 33-jarige doelman verrichtte enkele uitstekende reddingen en was er daarmee medeverantwoordelijk voor dat de Rotterdammers uiteindelijk een punt overhielden aan de krachtmeting. Oud-keeper Joop Hiele erkent dat Vermeer bezig is aan een revival, maar plaatst ook enkele kanttekeningen bij het spel van de Feyenoorder.

Vermeer oogstte met zijn optreden tegen PSV vooral lof, maar Hiele vond hem niet de perfecte wedstrijd keepen. "Soms zag je dingen waarvan je denkt: mwah. Een aantal ballen dat hij de afgelopen wedstrijd inleverde, terwijl de spelhervatting een van z'n sterkste punten is", geeft de oud-doelman van onder meer Feyenoord als voorbeeld bij RTV Rijnmond.

Wel is Hiele van mening dat Vermeer langzaam maar zeker zijn oude topvorm nadert. Vermeer begon het seizoen aanvankelijk als reservekeeper, maar doordat eerste doelman Justin Bijlow vorige maand geblesseerd raakte, is de routinier voorlopig weer de eerste keus onder de lat. Bijlow gaat normaliter dit seizoen nog zijn rentree maken. "Zolang Vermeer deze vorm blijft houden, is er geen noodzaak om te wisselen", stelt Hiele echter.

Door zijn goede prestaties lonkt ook het Nederlands elftal weer voor Vermeer, die in maart 2015 zijn laatste interland speelde. "Hij begint nu weer op zijn oude niveau te komen. Dan heeft hij het niveau wat ook bij Oranje past. Je moet niet vergeten dat hij heel lang geblesseerd is geweest en heel lang niet heeft gespeeld. Zo'n jongen heeft er ook last van dat hij niet bij Jong Feyenoord mag spelen", besluit Hiele.