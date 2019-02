Gullit richt zich tot clubleiding Manchester United: ‘Geef hem de baan’

Ruud Gullit vindt dat Manchester United interim-manager Ole Gunnar Solskjaer definitief aan moet stellen als opvolger van de ontslagen José Mourinho. De Noorse trainer nam het stokje in december over van de Portugees en onder zijn leiding hebben the Red Devils de weg naar boven ingeslagen. Gullit is van mening dat Solskjaer ook volgend seizoen voor de groep moet staan bij de huidige nummer vijf van de Premier League.

Sinds december verloor Manchester United slechts eenmaal in alle competities. Solskjaer wordt in de Engelse media dan ook gezien als favoriet voor de baan als manager, maar ook Mauricio Pochettino wordt genoemd. De huidige manager van Tottenham Hotspur zou al langer in beeld zijn bij Manchester United. Gullit hoopt dat de clubleiding definitief in zee gaat met Solskjaer.

“Ik zou graag iets willen zeggen tegen de clubleiding van Manchester United”, aldus Gullit bij de BBC. “Jullie hebben het tot drie keer toe geprobeerd met trainers van buiten de club en allen hebben zij gefaald. Nu hebben jullie iemand van de club zelf en dat is een succes. Alle spelers staan achter hem en dat geldt ook voor de oud-spelers op televisie. Dit is de manier waarop het hoort te gaan. Geef hem de baan, want hij hoort bij Manchester United.”

Na het vertrek van Sir Alex Ferguson bij Manchester United werd David Moyes aangesteld. Na tegenvallende resultaten werd hij op straat gezet, waarna Louis van Gaal het mocht proberen. Ook de Nederlander hield het niet tot aan het einde van zijn contract vol. Van Gaal werd uiteindelijk opgevolgd door Mourinho. Hij werd in december ontslagen.