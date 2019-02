Vertrek Gilissen naar Heracles slaat bij NAC Breda in ‘als een bom’

Tim Gilissen wordt de nieuwe technisch directeur van Heracles Almelo, zo werd maandag bekend. De oud-voetballer ruilt zijn functie als manager jeugdopleiding van NAC Breda in voor een driejarig contract in Almelo. Volgens Omroep Brabant is het nieuws over het vertrek van Gilissen bij NAC ‘ingeslagen als een bom’. "Het is zuur, wij hebben hem ook een mooie aanbieding gedaan", laat Joost Gielen weten aan de regionale omroep.

Gilissen werd in Breda gezien als de technisch leiderleider voor in de toekomst. Zijn besluit om naar Heracles te verkassen heeft tot teleurstelling geleid bij de raad van commissarissen. "Het is zuur dat Tim naar Heracles vertrekt", aldus Gielen, voorzitter van de Raad van Commissarissen. "Wij hadden hem namelijk ook een mooie aanbieding gedaan als technisch directeur. Het moment dat we daar gesprekken over voerden, liep bijna parallel met die bij Heracles. Maar ik voelde direct na vorig weekend al aankomen dat hij weg zou gaan.”

Ghielen laat weten dat hij het vertrek van Gilissen betreurt. “Want ik heb me persoonlijk ook heel erg ingespannen om Tim te behouden", vervolgt hij. “Wij hadden plannen met hem, dus het is een flinke domper. Er is bij de buitenwereld het idee ontstaan dat wij hem te licht zouden vinden, maar dat is niet terecht. Die woorden hebben wij nooit gebezigd. Hij zou nu wel vroeger instromen dan gedacht.”

Eerder dit seizoen werd technisch directeur Hans Smulders ontslagen na tegenvallende resultaten. Algemeen directeur Justin Goetzee trok vervolgens zijn conclusies en besloot eveneens te vertrekken uit het Rat Verlegh Stadion. Nicole Edelenbos is momenteel interim-directeur van NAC. Gilissen wordt bij Heracles de opvolger van Mark-Jan Fledderus, die op zijn beurt technisch directeur van FC Groningen wordt.