Besiktas geeft 3-0 voorsprong weg in sensationele stadsderby

De derby van Istanbul tussen Besiktas en Fenerbahçe heeft maandagavond geen winnaar opgeleverd. Besiktas leidde op eigen veld bij rust met 3-0, maar zag Fenerbahçe in de tweede helft toch nog langszij komen: 3-3. Voor het elftal van Senol Günes betekent het sensationele puntverlies dat de achterstand in de Süper Lig op koploper Istanbul Basaksehir met nog elf speelrondes voor de boeg is opgelopen tot liefst elf punten.

Fenerbahçe blijft op zijn beurt in degradatienood verkeren, maar de Gele Kanaries zullen uiteindelijk blij zijn met de afloop. De thuisploeg begon werkelijk furieus aan de wedstrijd en leidde na achttien minuten voetballen al met 2-0. Voormalig Fenerbahçe-speler Gökhan Gönül vertolkte een absolute hoofdrol. De verdediger nam zelf na een vrije trap de openingstreffer voor zijn rekening en stond vervolgens ook aan de basis van de 2-0.

Gönül werd in het strafschopgebied gevloerd door Hasan Ali Kaldirim, waarna een strafschop volgde, die uiteindelijk werd benut door Burak Yilmaz. Fenerbahçe maakte een apathische indruk en moest in de slotfase van de eerste helft ook nog voor een derde maal vissen. Shinji Kagawa lanceerde Burak Yilmaz vanaf eigen helft, waarna de Turkse spits oog in oog met Volkan Demirel koelbloedig afrondde. Het betekende voor Kagawa overigens pas zijn eerste basisplaats bij Fenerbahçe sinds zijn winterse komst van Borussia Dortmund.

Ondanks de ogenschijnlijk kansloze achterstand bij rust wist het elftal van Ersun Yanal vroeg in de tweede helft wat terug te doen. Nabil Dirar had vanaf links een lage voorzet in huis, waarna de bal bij de eerste paal binnen werd gelopen door Miha Zajc. Besiktas was het daarna volledig kwijt en zag Fenerbahçe vervolgens razendsnel langszij komen. Sadik Ciftpinar kopte na een uur uit een vrije trap van invaller Mathieu Valbuena de 3-2 tegen de touwen en kort erna viel ook nog de gelijkmaker. Ali Kaldirim mocht vanaf ongeveer 25 meter aanleggen en vond vervolgens op weergaloze wijze de bovenhoek.

Jeremain Lens begon bij Besiktas in de basis, maar de Nederlandse aanvaller moest een kwartier voor tijd, zeven minuten na de gelijkmaker van Ali Kaldirim, plaatsmaken voor Ricardo Quaresma. Laatstgenoemde was in de slotfase nog bijna goud waard voor Besiktas: Burak Yilmiz kopte uit een voorzet van de Portugees op de paal.