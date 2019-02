Tuchel: ‘Een gevaarlijke vraag, ik heb Aubameyang en Dembélé ook gecoacht’

Kylian Mbappé verkeert de laatste weken in uitstekende vorm. De twintigjarige spits was in zijn laatste vier duels voor Paris Saint-Germain goed voor vijf doelpunten en werpt zich de laatste weken bij afwezigheid van Edinson Cavani en Neymar op als de absolute vedette van de Franse grootmacht. Thomas Tuchel geniet van de manier waarop Mbappé zich ontwikkelt, maar durft niet te zeggen of hij de meest talentvolle speler is die hij ooit heeft gecoacht.

De Duitse oefenmeester, die sinds afgelopen zomer de eindverantwoordelijke is bij PSG en daarvoor de scepter zwaaide bij Borussia Dortmund en FSV Mainz, kreeg die vraag maandag voorgelegd op een persconferentie. "Dat is een gevaarlijke vraag! Ik heb Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé bijvoorbeeld ook gecoacht", vertelt hij. "Auba zal altijd een speciaal plekje hebben in mijn hart."

"Kylian is een exceptionele speler, maar je hebt ook Neymar en Cavani nog. Zij zijn ook ongelofelijke spelers", vervolgt Tuchel. De keuzeheer houdt er niet van om onderscheid te maken tussen zijn sterspelers. "Ik spreek niet graag over ‘de beste speler’ of ‘een betere speler'. We zijn blij met al onze spelers."

"Iedereen in de kleedkamer van PSG weet hoe belangrijk Kylian is voor ons, hij is een betrouwbare kracht, maar ik houd er niet van om spelers te ranken", stelt Tuchel. Volgens de Duitser kan de Frans international bepaalde dingen zelfs nog verbeteren. "Ook al is dat lastig te geloven! Iedereen verwacht het maximale van hem en hij weet dat ook nog eens te leveren. Hij is dit seizoen enorm belangrijk voor ons."