‘Ajax wordt kampioen én ze winnen de TOTO KNVB Beker’

De Betweters blikken terug op de topper van dit weekend: “Feyenoord is schizofreen en PSV moet in therapie”, zo klinkt het. Verder aandacht voor De Klassieker. “Ajax laat zich niet wéér afbluffen”, aldus Hugo. Koert ziet de Rotterdammers juist verder bekeren: “Het is onbestaanbaar dat Ajax wint in De Kuip.”