Ten Hag: ‘We moeten de wedstrijd tegen Feyenoord Europees benaderen’

Ajax gaat woensdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB Beker op bezoek bij aartsrivaal Feyenoord. De Amsterdammers kenden afgelopen weekeinde een prima generale repetitie tegen ADO Den Haag (1-5 overwinning) en hebben volgens trainer Erik ten Hag wat goed te maken in De Kuip.

Enkele weken geleden verloor Ajax in de competitie namelijk nog met 6-2 van de aartsrivaal uit Rotterdam. Het duel van woensdag is volgens Ten Hag om meerdere redeneren van groot belang. "A: we hebben daar wat recht te zeggen, B: het gaat om een plek in de finale. Dat betekent dat we de wedstrijd Europees moeten benaderen en dat we alles moeten afroepen om het één en ander recht te zetten", vertelt de keuzeheer maandag aan Ajax TV.

Ajax is dit seizoen nog op drie fronten actief. De formatie uit Amsterdam is in de Eredivisie volop verwikkeld in de titelstrijd en maakt theoretisch ook nog kans op de Champions League en de KNVB Beker. Voor Feyenoord lijkt het bekertoernooi de laatste kans op een prijs dit seizoen, daar men Europees is uitgeschakeld en de achterstand op koploper PSV in de Eredivisie liefst vijftien punten bedraagt. "Dat betekent dat we een sterk team nodig hebben en dat ieder voor zich honderd procent moet geven", vervolgt Ten Hag.

De keuzeheer van Ajax was onder de indruk van hetgeen Feyenoord zondag liet zien tegen PSV (1-1). "Ook met tien man bleven ze voetballen en speelden ze zich regelmatig onder de druk uit. Ze bleven naar voren spelen en kwamen dus ook op voorsprong, dat was gewoon uitstekend. We weten dat we heel goed moeten zijn woensdag, willen we daar gaan winnen."