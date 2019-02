Boateng was niet Barça's eerste optie: 'Er was inderdaad interesse'

Barcelona heeft afgelopen januari een poging gewaagd om Christhian Stuani naar het Camp Nou te halen. De Spaanse grootmacht wilde zich tijdens de afgelopen transferperiode aanvallend versterken en greep naast de komst van de spits van Girona. Eerder deze maand verlengde de Uruguayaanse aanvaller zijn contract tot de zomer van 2022 bij zijn huidige club.

Stuani maakte in de zomer van 2017 de overstap van Middlesbrough naar Girona en is sindsdien op schot. Vorig seizoen kwam hij in 33 wedstrijden tot 21 doelpunten en dit seizoen staat zijn teller op 13 goals, waarmee hij alleen Luis Suárez (16) en Lionel Messi (25) voor zich moet dulden op de Spaanse topscorerslijst. In januari had hij ploeggenoot kunnen worden van het tweetal.

“Er was inderdaad interesse van Barcelona”, zegt de 32-jarige Stuani bij RAC1. “Het was een mooi moment voor mij om interesse te hebben van een club zoals Barcelona. Maar ik ben ook blij met mijn nieuwe contract bij Girona.” In de Spaanse media wordt het niet duidelijk waarom Stuani heeft geweigerd om naar Barcelona te gaan. De aanvaller is bij Girona zeker van een vaste basisplaats en zou in het Camp Nou genoegen moeten nemen met een bijrol.

Barcelona schakelde door en haalde met Kevin-Prince Boateng zijn gewenste aanvallende versterking in huis. De ex-speler van onder meer Schalke 04 en AC Milan kwam tot dusver tweemaal in actie. Hij wacht na duels met Sevilla en Real Valladolid nog op zijn eerste goal voor de koploper van LaLiga.