Simeone én Allegri moeten vrezen voor straf UEFA na ‘ongepast gedrag’

Atlético Madrid-trainer Diego Simeone moet vrezen voor een straf van de UEFA naar aanleiding van zijn gedrag tijdens de wedstrijd tegen Juventus in de achtste finales van de Champions League. De Argentijn baarde vorige week opzien door na de openingstreffer van José María Giménez naar zijn kruis te grijpen. De Europese voetbalbond heeft laten weten dat een onderzoek is geopend naar Simeone vanwege ‘ongepast gedrag’. Ook Juve-trainer Massimiliano Allegri moet vrezen.

Direct na afloop gaf El Cholo aan waarom hij de goal op een dergelijke manier vierde. “Ik deed het als speler al eens tijdens Lazio - Bologna en ik deed het nu om aan onze fans te laten zien dat we cojones (ballen, red.) hebben”, aldus Simeone vorige week woensdag na de 2-0 overwinning op Juventus. “Het spijt me als iemand zich hieraan heeft gestoord.”

“Het was niet gericht op de tegenstander, ik stond naar onze eigen supporters toegedraaid”, zo ging Simeone verder. “Het was geen fraai gebaar, dat moet ik toegeven, maar ik vond dat ik het moest doen. Het was zo’n moeilijke wedstrijd en we hebben zo hard gevochten. Diego Costa werkte keihard terwijl hij niet eens honderd procent fit was. Ik moest laten zien hoe ik me voelde. Ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden als iemand zich beledigd voelt, maar het kwam vanuit mijn hart.”

De UEFA meldt via de officiële kanalen dat ook Juventus-trainer Allegri wordt onderzocht vanwege ‘ongepast gedrag’. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de verlate aftrap van de tweede helft. Toen de spelers van Atlético Madrid al klaarstonden voor de tweede helft, zaten de spelers van la Vecchia Signora nog in de kleedkamer. De return in Turijn staat voor 12 maart op het programma.