Piloot bij crash Sala had mogelijk niet de juiste vergunningen

De piloot van het neergestorte vliegtuig waarin Emiliano Sala zat, beschikte mogelijk niet over de juiste papieren om passagiers te vervoeren, zo blijkt uit onderzoek van de Air Accidents Investigation Branch (AAIB). Piloot David Ibbotson, wiens lichaam niet gevonden is, had geen papieren om commerciële vluchten uit te voeren.

Het onderzoek is nog niet afgerond en gaat nog maanden duren. De exacte oorzaak van de crash is dan ook nog niet duidelijk. Tevens is er nog geen duidelijkheid over diverse vergunningen waarover Ibbotson had moeten beschikken, zo blijkt uit een tussentijds onderzoeksrapport van de AAIB. Als Cardiff City-spits Sala een betalende passagier was, had de piloot hem niet mee mogen nemen. Als het een vlucht was op basis van kostendeling, dan was het wel toegestaan.

Uit het onderzoek moet ook blijken welke rol het weer heeft gespeeld bij de crash. Op het moment van de ongeluk op 21 januari boven Het Kanaal vielen er winterse buien. Hierdoor zouden instrumenten van het vliegtuig, een eenmotorige Piper Malibu, bevroren kunnen zijn geweest. De AAIB schrijft dat radarbeelden bestudeerd moeten worden om aan te kunnen tonen wat zich in de laatste minuten van de vlucht heeft afgespeeld.

Piloot Ibbotson vroeg tijdens de vlucht een daling aan. Vermoed wordt dat hij dit deed om bewolking te vermijden. Een aantal minuten na zijn verzoek stortte het vliegtuig in een tijdsbestek van twintig seconden honderden meters naar beneden. Dit gebeurde nadat Ibbotson zijn toestel 180 graden liet draaien.

Twee weken na het ongeluk werd het toestel op de bodem van Het Kanaal teruggevonden. Het vliegtuig is door de crash in drie stukken gebroken. De vleugels zijn afgebroken en de staart van het toestel is nooit teruggevonden. Het lichaam van Sala werd geborgen, terwijl het lichaam van de piloot niet werd teruggevonden. Tijdens de vlucht verstuurde Sala nog een audiobericht naar vrienden, waarin hij zei dat hij zich zorgen maakte over de staat van het vliegtuig.