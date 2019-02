‘Als dit op de training was gebeurd, had Kepa een trap gekregen van Sarri’

Manchester City won zondagavond de finale van de EFL Cup ten koste van Chelsea, maar na afloop ging het louter over het wisselmoment van Kepa Arrizabalaga. Bij een 0-0 stand wilde manager Maurizio Sarri zijn doelman na 120 minuten spelen wisselen, maar de Spaanse goalie weigerde. Na afloop gaf zowel de manager als doelman aan dat het om een misverstand ging. “Sarri is niet schuldig voor wat er is gebeurd”, aldus Ciccio Baiano, voormalig assistent van Sarri bij Empoli.

Het duel mondde uit op een strafschoppenserie. Vlak voor de penaltyreeks wilde Sarri zijn tweede keeper Willy Caballero inbrengen. Terwijl laatstgenoemde klaarstond om in te vallen, bleef Kepa staan en hij gaf met wilde armgebaren aan dat hij het veld niet wilde verlaten. Minutenlang heerste er onduidelijkheid. Sarri en zijn assistent Gianfranco Zola reageerde woedend op het besluit van Kepa en ook David Luiz kreeg de keeper niet omgepraat.

De manager van Chelsea vertelde na de wedstrijd dat hij dacht dat Kepa niet verder kon omdat hij kramp zou hebben. Ook de 24-jarige keeper gaf na de verloren finale aan dat het om een misverstand ging. Baiano, oud-speler van onder meer Fiorentina, kent Sarri goed vanuit hun gezamenlijke tijd bij Sangiovannese en Empoli, en denkt niet dat Kepa een dergelijke actie op de training uit had moeten halen.

“De manager mag het veld niet op bij dit soort situaties”, aldus Baiano tegenover Radio Sportiva. “Ik ken Sarri erg goed en ik kan jezeggen dat als zoiets op de training was gebeurd, hij hem een schop onder zijn kont had gegeven.” Sarri nam Kepa na afloop van de wedstrijd direct in bescherming. Hij maakte op de persconferentie duidelijk dat de sluitpost niet bestraft zal worden.