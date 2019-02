Feyenoord bindt jeugdinternational: ‘Ik wil hier basisspeler worden’

Wouter Burger heeft maandag zijn handtekening gezet onder een contract bij Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De international van Oranje Onder-19 bereikte eind vorig jaar al overeenstemming met de club over een verbintenis en heeft nu, negen dagen na zijn achttiende verjaardag, getekend tot medio 2023.

“Ik ben hier superblij mee en ontzettend trots op. Ik ben pas net achttien jaar, maar toch kwam Feyenoord nu al met een aanbod om voor vier jaar te tekenen. Daar ben ik de club dankbaar voor. Ik kijk met veel plezier richting de toekomst. Mijn grote doel is om in de komende vier jaar basisspeler te worden”, reageert hij opgetogen.

Burger kwam in 2013 over van stadsgenoot Excelsior en doorliep daarna een aantal van de jeugdelftallen van Feyenoord. De middenvelder zat dit seizoen al een aantal keer op de bank tijdens Eredivisie-duels, maar van een wedstrijd in de Nederlandse hoogste afdeling kwam het vooralsnog niet. Wel maakte hij in augustus van het afgelopen jaar zijn officiële debuut in de voorrondes van de Europa League tegen AS Trencin en kwam hij ook in actie tegen VV Gemert in de TOTO KNVB Beker.