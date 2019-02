Van Boekel opnieuw betrokken bij omstreden VAR-moment: ‘Hij deed alles goed’

Pol van Boekel was twee weken geleden na de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV na twee niet gegeven strafschoppen al onderwerp van gesprek en de arbiter was afgelopen weekend opnieuw betrokken bij een omstreden VAR-moment. De scheidsrechter gaf in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en sc Heerenveen in eerste instantie een strafschop aan de Limburgers, om hier vervolgens na het bekijken van de beelden weer op terug te komen.

Scheidsrechtersbaas Reinold Wiedemeijer vindt echter dat Van Boekel na de overtreding van Daniel Höegh op Andrija Novakovich bij zijn eerdere beslissing had moeten blijven: “Pol deed het in eerste instantie helemaal goed. Hij stond ook in een goede positie en zag wat er gebeurde, floot voor een strafschop en gaf er een gele kaart bij. Hij doet eigenlijk alles goed, maar vervolgens zegt de VAR (Ingmar Oostrom, red.) tegen Pol dat hij het geen strafschop vindt en dat Pol naar het scherm moet gaan. Daar zijn wij in Zeist niet zo blij mee”, is hij duidelijk tegenover FOX Sports.

Pol van Boekel legt omstreden VAR-moment in Sittard uit: ‘Een mindfuck’

Pol van Boekel noemde het incident na de wedstrijd 'misschien voer voor een psycholoog'. Lees artikel

De videoscheidsrechter mag zich alleen met het spel bemoeien als hij er voor de volle honderd procent van overtuigd is dat de arbiter van dienst een foutieve beslissing heeft gemaakt en hier was volgens Wiedemeijer geen sprake van. Van Boekel zelf sprak na afloop van het duel van een mindfuck en moest toegeven dat hij na FC Utrecht - PSV geen risico’s wilde nemen: “Dat geeft toch aan dat er nog een andere wedstrijd meespeelt bij hem. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hij gaf zelf aan hoe lastig het was om hier de juiste keuze te maken.”

Wiedemeijer merkt dat de druk op scheidsrechters de laatste tijd toe begint te nemen: “Pol ging kijken en geeft daarna zelf aan in zijn interview dat het hem niet meer lukte om de juiste keuze te maken, hij noemt het een mindfuck. Vervolgens neemt hij het besluit om de strafschop te herzien. In het interview na afloop liet hij ook al zien dat hij het zelf geen juiste beslissing meer vond”, sluit de scheidsrechtersbaas, die verder aangeeft dat de KNVB ervoor openstaat om scheidsrechters mentale ondersteuning te bieden, af.