‘Eerst moest ik Cristiano Ronaldo ondersteunen, nu ben ik zelf de leider’

Real Madrid nam afgelopen zomer na negen jaar afscheid van Cristiano Ronaldo en haalde vervolgens geen grote naam in huis om de naar Juventus vertrokken Portugees op te volgen. Na een moeizame start zonder de sterspeler begint de Koninklijke nu steeds beter te draaien en een van de spelers die daar een belangrijke rol in speelt is Karim Benzema. De Fransman vervulde de afgelopen seizoenen vooral een dienende rol, maar krijgt nu de ruimte om zich te onderscheiden.

“Hiervoor hadden we iemand die meer dan vijftig goals per seizoen maakte en was het mijn rol om de bal bij hem te krijgen. Ik speelde in functie van Ronaldo. We vormden een goed duo. Ik was altijd naar hem op zoek om hem te helpen met het maken van nog meer doelpunten”, vertelt de spits in gesprek met France Football. “Nu ben ik echter de leider van de aanval. Het is nu aan mij om het verschil te maken. Ik ben daar erg blij mee, omdat ik nu mijn echte spel kan spelen.”

Benzema is met zijn 31 jaar inmiddels een ervaren speler en hij heeft in de kleine tien jaar dat hij nu voor Real Madrid speelt veel ervaring opgedaan. De voormalig Frans international ziet het dan ook als zijn taak om de jonge spelers in de selectie van de Spaanse grootmacht onder zijn hoede te nemen: “Dat is belangrijk. Door die jonge jongens moet ik weer terugdenken aan de tijd toen ik zelf aan mijn loopbaan begon bij Olympique Lyon.”

“Ik zie het bijvoorbeeld bij Vinícius Júnior, hij is nog maar achttien jaar oud. Soms vraag ik hem dingen en dan denk ik bij mezelf: ‘Wacht, hij is achttien jaar, leg het hem langzaam uit, onthoud hoe je zelf was op die leeftijd.’ Maar ik praat ook met hem omdat ik weet dat hij het kan. Hij is enorm sterk”, sluit Benzema, die dit seizoen tot nu toe elf keer doel trof in LaLiga, af.