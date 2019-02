Van Beek mist alleen Klassieker; Serrarens krijgt forse schorsing

De KNVB heeft maandagmiddag bekendgemaakt dat Sven van Beek voor één wedstrijd is geschorst na de rode kaart die hij zondag ontving in de topper tegen PSV. De centrale verdediger van Feyenoord trok met nog een halfuur te gaan aan de noodrem toen Steven Bergwijn alleen op het doel van Kenneth Vermeer af dreigde te gaan en kon meteen inrukken.

Doordat Van Beek, die twee minuten daarvoor ook al een gele kaart incasseerde, direct rood kreeg geldt zijn schorsing in competitieverband ook voor het toernooi om de TOTO KNVB Beker. De stopper is zodoende niet inzetbaar tijdens de halve finale van het bekertoernooi tegen Ajax die voor woensdagavond op het programma staat. Giovanni van Bronckhorst kan aankomend weekend tegen FC Emmen wel weer een beroep op hem doen.

De Graafschap moet het daarnaast voorlopig stellen zonder Fabian Serrarens. De spits maakte zaterdag in de slotfase van de wedstrijd tegen PEC Zwolle een slaande beweging richting Thomas Lam en kreeg direct rood van scheidsrechter Richard Martens. Doordat Serrarens nog een voorwaardelijke schorsing open had staan is de KNVB tot een uitsluiting van vier duels gekomen. Hij mist daardoor de wedstrijden tegen ADO Den Haag, Willem II, sc Heerenveen en Heracles Almelo.