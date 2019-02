PSG richt pijlen eveneens op ‘man van zeventig miljoen’

Naast Brendan Rodgers en Rafael Benítez is ook David Wagner in beeld bij Leicester City. De Duitse oefenmeester werd eerder dit seizoen de laan uitgestuurd bij Huddersfield Town, maar kan dus als manager terugkeren in de Premier League. (Huddersfield Examiner)