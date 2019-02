Feyenoord - Ajax: live op open kanaal, schorsingen en verwachte opstellingen

In de halve finale van de TOTO KNVB Beker staan Feyenoord en Ajax woensdagavond om 20.45 uur tegenover elkaar in De Kuip. De belangen zijn groot voor beide clubs. Het bekertoernooi is voor de voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de enige kans om het seizoen nog enige glans te geven, terwijl de Amsterdammers al bijna vijf jaar jaar wachten op een prijs.

Feyenoord heeft met de Johan Cruijff Schaal al een prijs op zak, maar toch zal men niet tevreden zijn over het seizoen als het bekertoernooi niet gewonnen wordt. De Rotterdammers haakten al vroeg af voor de landstitel en de derde plaats lijkt het hoogst haalbare. Feyenoord presteert dit seizoen zeer wisselvallig. Goede resultaten in topwedstrijden worden afgewisseld met nederlagen tegen 'de kleintjes'. PSV (2-1) en Ajax (6-2) werden dit seizoen al verslagen en afgelopen zondag maakte het team van Van Bronckhorst indruk in het Philips Stadion door de koploper op 1-1 te houden.

De honger naar een prijs bij Ajax is groot. Na de landstitel van 2014 werd de prijzenkast niet verder aangevuld. Dit seizoen maakt het team van trainer Erik ten Hag indruk in de Champions League en worden spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt de hemel ingeprezen, maar als zij de club komende zomer gaan verlaten hopen zij dat te doen met minimaal een prijs op zak. Het kampioenschap is het belangrijkste doel voor de huidige nummer twee van de Eredivisie, maar ook het winnen van het bekertoernooi staat hoog op het verlanglijstje van de trainer en zijn spelers.

Vorm Feyenoord en Ajax

Bovendien heeft Ajax iets goed te maken tegen Feyenoord. In de Johan Cruijff ArenA werd dit seizoen weliswaar met 3-0 gewonnen, vorige maand verlieten de Amsterdammers het veld in De Kuip met het schaamrood op de kaken. De bekerhouder vernederde Ajax met pijnlijke cijfers: 6-2. De nederlaag kwam hard aan in Amsterdam. Een klap die nog lang doordreunde en het vertrouwen van de ploeg geen goed deed. Ajax won een week later nog wel met 6-0 van VVV-Venlo, maar daarop volgde een 1-0 nederlaag tegen Heracles Almelo. Inmiddels heeft Ajax de boel weer op de rit, want na overwinningen op NAC Breda (5-0) en ADO Den Haag (1-5) is de achterstand op PSV teruggebracht naar twee punten. In de achtste finales van de Champions League was Real Madrid met 1-2 te sterk, maar speelde Ajax een uitstekende partij en was een gelijkspel niet onverdiend geweest.

Dat Ajax een eventueel kampioenschap weer in eigen handen heeft, heeft de club mede te danken aan de rivaal uit Rotterdam. PSV had al twee keer op rij gelijkgespeeld en zondag kwam de ploeg van Mark van Bommel ook niet langs Feyenoord. De bezoekers maakten een uitstekende indruk en waren de Eredivisie-koploper bij vlagen de baas. Na een rode kaart van Sven van Beek moest Feyenoord verder met een man minder, maar desondanks kwam het team van Van Bronckhorst op voorsprong via de sterk spelende Nicolai Jörgensen. Even later zorgde Hirving Lozano voor de gelijkmaker, waarna Feyenoord in de slotfase onder druk kwam te staan, maar knap stand hield. Het was een succesje dat Van Bronckhorst wel kon gebruiken. Een week eerder zakte zijn ploeg namelijk door de ondergrens tegen FC Groningen (1-0).

De trainers

Van Bronckhorst verwacht woensdagavond een getergd Ajax. Hij denkt dat de achtste finalist van de Champions League revanche wil. “En revanche, dat telt wel in de sport”, aldus de coach. “Ik heb ooit met Rangers ruim verloren van Celtic. En met Barcelona van Real Madrid, dat komt wel aan. Dat zit wel in het hoofd van spelers. Het wordt voor ons gewoon een heel moeilijke wedstrijd.’’

Op zondag 27 januari was Feyenoord met 6-2 te sterk voor Ajax.

Ook tijdens de persconferentie van Ten Hag ging het dinsdagmiddag voornamelijk over de 6-2 afstraffing van vorige maand. De coach van de Amsterdammers lichtte de positieve punten uit. “We begonnen heel goed in die wedstrijd. En ik ben niet vergeten dat we eerder dit seizoen met 3-0 hebben gewonnen van Feyenoord. Maar Feyenoord heeft natuurlijk dikverdiend gewonnen laatst”, aldus Ten Hag. “We weten waar onze pijnpunten liggen, maar hebben ook duidelijk gezien dat Feyenoord op bepaalde vlakken zwakke punten heeft. Wat we toen deden in de tweede helft hoort niet bij Ajax. Zo willen we ons niet presenteren.”

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Feyenoord ontbreekt Van Beek door een schorsing. De centrumverdediger pakte zondagmiddag tegen PSV een directe rode kaart voor het neerhalen van de doorgebroken Steven Bergwijn. “Sven moest in een split second beslissen, zoiets gebeurt in een reflex”, zei de trainer na afloop op de clubwebsite over de actie van zijn verdediger. Tegenover de afwezigheid van Van Beek staat de mogelijke terugkeer van Jeremiah St. Juste. Hij ontbrak tegen PSV, maar sloot maandag weer aan op de training. “We moeten vandaag en morgen bekijken of hij morgen weer inzetbaar is”, aldus de trainer, die Robin van Persie tegen PSV spaarde voor de halve finale van de KNVB Beker. Woensdagavond moet Feyenoord het verder doen zonder Yassin Ayoub (schouder), Justin Bijlow (voet) en Eric Botteghin (knie). De verdediger trainde al wel mee met de selectie van Feyenoord, maar voor hem komt het duel met Ajax nog te vroeg.

Ten Hag heeft nauwelijks personele problemen. Alleen de langdurig geblesseerden Carel Eiting (knie) en Hassane Bandé (kuitbeen) zijn niet inzetbaar. De winterse aanwinsten Lisandro Magallán en Bruno Varela ontbraken de afgelopen weken, maar zijn op de weg terug. Joël Veltman is weer wedstrijdfit en heeft zijn rentree in de Eredivisie tegen NAC gemaakt. Geen enkele speler uit de Ajax-selectie is geschorst.

Live-uitzending op open kanaal

De halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax wordt woensdagavond door FOX Sports uitgezonden op het open net, zo heeft de betaalzender bekendgemaakt. Het bekerduel is op te zien op kanaal 1 van FOX Sports en het reguliere FOX-kanaal. Klanten van Ziggo Sport vinden de wedstrijd op kanaal 11, terwijl abonnees van KPN FOX ontvangen op kanaal 14.

De voorbeschouwing begint woensdagavond al om 18.00 uur. Vanuit De Kuip blikken Jan Joost van Gangelen, John de Wolf, Kenneth Peres en Hans Kraay Jr. vooruit op de wedstrijd. Mark van Rijswijk is de commentator bij Feyenoord - Ajax. Het duel gaat om 20.45 uur van start.

Vermoedelijke opstellingen

Feyenoord-trainer Van Bronckhorst kampt in de voorhoede met een luxeprobleem. Hij hield Robin van Persie tegen PSV aan de kant om hem te sparen voor het duel met Ajax. Echter, Nicolai Jörgensen speelde uitstekend en solliciteerde nadrukkelijk naar een basisplaats. De Deense spits imponeerde als aanspeelpunt en scoorde met een afstandschot. Toch verwacht het Algemeen Dagblad dat Jörgensen tegen Ajax op de bank plaats moet nemen. Van Persie en Jörgensen speelden dit seizoen wel vaker samen, maar een groot succes werd dat niet. Mocht St. Juste nog niet klaar zijn voor een basisplaats na zijn rugblessure, dan kan Cuco Martina centraal achterin spelen en zal Bart Nieuwkoop als rechtsback starten.

Aan de kant van Ajax heeft David Neres zich de afgelopen weken goed laten zien en hij lijkt ook tegen Feyenoord te mogen rekenen op een basisplaats. Doordat hij als rechtsbuiten speelde, verhuisde Hakim Ziyech naar het middenveld en het is niet ondenkbaar dat Ten Hag opnieuw voor die variant kiest in De Kuip. Dit zal, net als tegen ADO Den Haag, ten koste gaan van Lasse Schöne. Ten Hag zei dinsdag dat hij zijn opstelling per wedstrijd bepaalt en het dan ook onduidelijk is voor welke variant hij woensdag kiest. “Je neemt alles mee in de overwegingen, ook de verdedigers die er niet bij zijn”, doelt Ten Hag op de blessuregevallen bij Feyenoord.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Vermeer; Martina, St. Juste, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Ziyech; Neres, Dolberg, Tadic