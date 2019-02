Sancho: ‘Hij en Sterling hebben de grootste impact op mijn carrière gehad’

In dit exclusieve interview komt de rijzende ster van Borussia Dortmund, Jadon Sancho, aan het woord. De inmiddels 18-jarige middenvelder annex vleugelaanvaller stapte in de zomer van 2017 over van Manchester City naar de Bundesliga en maakte dit seizoen in 23 competitiewedstrijden acht doelpunten en gaf tien assists. In dit vraaggesprek vertelt hij onder meer over wie zijn grote voorbeeld is, welke speler hij de beste ter wereld vindt naast Cristiano Ronaldo en Lionel Messi en zijn bijzondere band met Marco Reus.

