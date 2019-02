Bayern München klopt met 115 miljoen aan bij Real Madrid

Na het ontslag van Christian Heidel is Schalke 04 op zoek naar een nieuwe sportieve directie. Michael Reschke en Jonas Boldt van VfB Stuttgart zijn in beeld om samen aan de slag te gaan in Gelsenkirchen. (BILD)

Barcelona is niet langer geïnteresseerd in Adrien Rabiot. Dat betekent goed nieuws voor Arsenal en Chelsea, die de middenvelder van Paris Saint-Germain nog altijd graag transfervrij willen binnenhalen komende zomer. (Daily Mirror)