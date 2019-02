FC Groningen pikt opvolger Jans op bij Heracles: ‘Jammer dat hij vertrekt’

Mark-Jan Fledderus houdt het na een jaar voor gezien als technisch manager van Heracles Almelo, zo maakt de club maandagochtend bekend via de officiële kanalen. De voormalige middenvelder maakt de overstap naar FC Groningen, waar hij als technisch directeur de opvolger wordt van de na dit seizoen vertrekkende Ron Jans.

“Ik verlaat Heracles Almelo met pijn in het hart. Heracles Almelo is een mooie club met een goede organisatie en professionele leiding. Als voetballer heb ik het hier altijd al goed naar mijn zin gehad, daarom ben ik enkele jaren geleden ook teruggekeerd. Ik ben de club dankbaar dat ik de kans heb gekregen een carrière op te bouwen na het voetbal. De keuze om te vertrekken was lastig, maar ik laat een stabiele organisatie achter”, reageert hij op zijn besluit.

Algemeen directeur Rob Toussaint betreurt de beslissing van Fledderus: “Wij vinden het jammer dat Mark-Jan vertrekt, maar wensen hem succes met zijn nieuwe uitdaging bij FC Groningen.” De sportbestuurder is formeel nog tot 1 april in dienst van zijn nieuwe club en zal zich in de komende maand bezighouden met het overdragen van zijn taken: “Achter de schermen zijn wij druk bezig om invulling te geven aan de positie die vrijkomt”, zegt Toussaint daarover.

Fledderus stond in het verleden als speler vier jaar onder contract bij FC Groningen en gaat nu bij de Trots van het Noorden onder meer het transferbeleid vormgeven. Voor de 36-jarige oud-middenvelder komt deze nieuwe uitdaging snel op zijn pad, aangezien hij ruim anderhalf jaar geleden nog op het veld stond als speler van Heracles. Na zijn pensioen in de zomer van 2017 ging hij eerst aan de slag als directie assistent in het Polman Stadion en in maart van het afgelopen jaar volgde zijn aanstelling als technisch manager.