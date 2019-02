Forse kritiek op Depay en co: ‘Zij moeten minder praten en harder werken’

Olympique Lyon ging zondagavond voor de tweede keer op rij onderuit in de Ligue 1. Memphis Depay was met een gemiste strafschop de schlemiel aan de zijde van les Gones, die met 2-0 onderuit gingen tegen AS Monaco. Jean-Michel Aulas, voorzitter van Olympique Lyon, haalt na afloop van het duel in het prinsdom hard uit naar het elftal van trainer Bruno Génésio.

“De wedstrijd tegen Monaco laat zien hoe je je doelen kunt bereiken. Sommige spelers spelen momenteel ver onder hun niveau. De jongens die denken aan het einde van het seizoen een mooie transfer te kunnen maken, zitten er ver naast. Zij zouden minder moeten praten en harder moeten werken”, schrijft Aulas op Twitter. Depay begon in Monaco op de reservebank bij Olympique Lyon, maar kwam nog voor rust in het veld voor de geblesseerde Martin Terrier.

“We zullen nooit weten of het de wedstrijd had veranderd. We hadden mogelijk nog een punt eruit gesleept”, zegt Lyon-trainer Génésio tegenover verschillende Franse media over de gemiste strafschop van Depay. De oefenmeester noemt de entree van de Nederlandse aanvaller 'interessant' en spreekt zijn steun uit. “Het is aan ons hem te steunen en te helpen. We hebben dat eerder gedaan met Nabil Fekir.”

“Ik had de spelers verteld dat Monaco na de winterstop een heel ander team heeft. Dat wisten we. In de eerste helft hebben we het volledig laten liggen, maar in de tweede helft hebben we het tenminste geprobeerd. Ik weet niet of dit iets te maken had met onze wedstrijd tegen Barcelona, aangezien er toch vijf dagen tussen zaten. Men heeft hier alleen niet het ‘echte’ Olympique Lyon gezien, niet het team dat de mensen zouden moeten verwachten”, concludeert de oefenmeester, wiens ploeg het nu komende woensdag in de kwartfinale van de Coupe de France opneemt tegen SM Caen.

Depay reageert via Twitter op de gemiste strafschop in het Stade Louis II. “Het was een moeilijke avond en de gemiste penalty maakte het nog moeilijker om terug te komen in de wedstrijd. Het was een frustrerende avond, maar we zullen nooit opgeven als team. De mensen die mij kennen, weten dat ik deze situatie kan omdraaien. Mensen raken verdwaald in moeilijke tijden als deze, maar in leg mijn zorgen in de handen van God. Aan vanavond zal ik nog een aantal keer denken, maar vanaf morgen gaan de gedachten richting woensdag.”