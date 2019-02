Kompany kon ogen niet geloven: ‘Ik zou willen dat ik dit ook weleens kon doen’

Vincent Kompany tilde zondagavond de EFL Cup omhoog, nadat Manchester City na het nemen van strafschoppen te sterk was Chelsea. Na afloop van de finale ging het desondanks voornamelijk over Kepa Arrizabalaga. De doelman van Chelsea weigerde vlak voor het einde van de verlenging een wissel en dat zorgde ook voor de nodige verbazing bij Kompany, zo vertelt hij in gesprek met Sky Sports.

“Dit heb ik nog nooit gezien. Ik zou willen dat ik dit ook weleens kon doen, als ik niet gewisseld wil worden”, stelt Kompany. Hij kent Willy Caballero, de beoogde vervanger van Kepa, van hun gezamenlijke tijd. “Ik weet hij goed hij is in het keren van strafschoppen. Toen wij in 2016 ten koste van Liverpool dit toernooi wonnen, was hij geweldig. Als hij erin was gekomen, had het een mind game kunnen worden. Dat gebeurde niet en we hadden genoeg vertrouwen om de strafschoppen binnen te schieten.”

Chelsea-manager Maurizio Sarri, die furieus reageerde, sprak van een ‘groot misverstand’. Alan Shearer denkt dat dit louter een politieke reactie is. “Ik denk niet dat daar sprake van is, gezien zijn reactie. Sarri wilde Kepa er om een specifieke reden uithalen en hij gehoorzaamde hem niet, ondermijnde daarmee zijn gezag”, zegt Alan Shearer bij de BBC. Hij krijgt bijval van Ruud Gullit, die niet snapt dat de andere spelers van Chelsea niets deden. "De aanvoerder, César Azpilicueta, had naar hem toe moeten gaan en moeten zeggen: Ga eruit.”

“Wat Sarri nu zegt, is een politiek antwoord voor de kranten om verwarring te voorkomen. Iedereen weet wat er gebeurd is, de reactie aan de zijlijn zegt alles”, aldus Gullit, die in het verleden als manager bij Chelsea werkte. José Mourinho, die als analyticus voor DAZN de EFL Cup-finale analyseerde, stelt dat de situatie hem very sad maakt. “Gelukkig heb ik nog nooit zoiets hoeven meemaken. Ik vind het maar niks dat hij zijn manager en de assistent in zo’n benarde situatie brengt.”

“Zijn ploeggenoot, die het veld in zou komen, wordt ook betrokken in een problematische situatie, waar hij niks mee te maken heeft”, zo luidt de conclusie van de Portugees. David Luiz kan zich vinden in de uitleg van Sarri, die het als een ‘misverstand’ bestempelde. “Maar jullie kunnen schrijven wat jullie willen”, vertelt hij aan verschillende Engelse media. “Ik denk dat Kepa niet begreep waarom de manager hem wilde wisselen. Ik houd van de speelstijl van Sarri en hoe hij is als persoon. De spelers staan achter hem, daarom is het moeilijk dat ik hier een penalty gemist heb. Ik wilde hem graag een prijs bezorgen.”