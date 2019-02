Frenkie de Jong legt uit: ‘Ik had gezegd: ‘Zet het maar iets later online’’

Het interview van Frenkie de Jong afgelopen week via de officiële kanalen van Barcelona deed de nodige wenkbrauwen fronsen. De middenvelder van Ajax rondde afgelopen maand al zijn zomerse overstap naar Spanje af, terwijl het team van Erik ten Hag zich afgelopen week voorbereidde op het belangrijke uitduel met ADO Den Haag.

Met ook nog de wedstrijden tegen Feyenoord en Real Madrid voor de boeg, in het kader van respectievelijk de TOTO KNVB Beker en de Champions League, oogde de timing zodoende nogal ongelukkig. “Maar het interview is eerder opgenomen, hoor”, verzekert De Jong maandag in De Telegraaf. “Ik had het liever niet gedaan, maar je bent dat nu eenmaal verplicht als je naar een nieuwe club gaat.”

“Ik had gezegd: ’Zet het maar iets later online’. Want vlak na de transfer had je er misschien helemaal discussie over gehad. Gelukkig hebben we ruim gewonnen. Anders had iedereen er een mening over gehad”, had De Jong al voorzien. “Op het veld heb ik wel laten zien dat ik nog steeds met mijn gedachten bij Ajax ben.”

De Jong heeft zich vanaf 1 juli voor vijf seizoenen aan Barcelona verbonden. De koploper van LaLiga betaalt Ajax een bedrag van 75 miljoen euro. Dat kan aan de hand van sportieve prestaties van de middenvelder en/of de club nog eens oplopen tot 86 miljoen euro.