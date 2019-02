‘Briefje met 6-2’ hoeft kleedkamer Ajax niet in: ‘Dat gaat kaarten kosten’

Van Daley Blind hoeft er de komende dagen in de kleedkamer van Ajax geen briefje te hangen met '6-2'. Het is bijna een maand geleden dat het team van Erik ten Hag met die cijfers een competitienederlaag in De Kuip leed. Komende woensdag keert Ajax terug in Rotterdam-Zuid, in het kader van de halve finale van de TOTO KNVB Beker. “Je hoeft ons niet extra te motiveren hoor”, verzekert Blind in gesprek met het ANP.

“Wij willen ons in de halve finale van de beker heel graag revancheren in De Kuip.” Voor het eigen fanatieke publiek bewees Feyenoord maar weer eens dat het zich voor een nationale topwedstrijd nog wel kan opladen. “Het is belangrijk dat wij daar nu wel duels gaan winnen”, blikte Blind vooruit op het duel van woensdag. “Pas daarna kunnen we laten zien dat we voetballend misschien wel beter zijn.”

“We moeten daar met lef gaan voetballen en ook niets forceren in de duels. Dat gaat alleen maar kaarten kosten. We moeten gewoon doen waar we goed in zijn. Dan heb ik er wel vertrouwen in.” De afwezigheid van fans van Ajax in De Kuip wordt door Blind ten zeerste betreurd. “Dat geeft een andere sfeer. Je gaat bijvoorbeeld niet juichend naar een leeg uitvak. Het heeft allemaal wel lang genoeg geduurd nu", luidt het oordeel van de Oranje-international. "Supporters van Ajax moeten naar Feyenoord en Den Haag kunnen, net zoals fans van die clubs bij ons welkom moeten zijn.”

“De politie heeft alles goed onder controle en de straffen zijn hoog. Daarbij verdient iedereen na al die jaren wel weer een nieuwe kans om te laten zien dat het wel een beetje normaal kan”, zo oordeelt Blind, die zelf nog nooit de TOTO KNVB Beker won. Toen Ajax in 2010 voor het laatst de beker in de wacht sleepte, was de linkspoot verhuurd aan FC Groningen.