Geen onrust bij ‘dolend’ PSV: ‘Ajax heeft in 2019 al twee keer verloren’

PSV kwam zondagmiddag tegen Feyenoord (1-1) weliswaar voor de derde keer op rij in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel, maar volgens Jorrit Hendrix is er geen sprake van een crisis in Eindhoven. Het enige lichtpuntje voor de ploeg van Mark van Bommel is dat het nog steeds bovenaan staat, al is de voorsprong op Ajax tot twee punten geslonken.

"Iedereen wil ons misschien wel een crisis aanpraten, maar daar is helemaal geen sprake van", zegt Jorrit Hendrix in gesprek met NUsport. "Het zit nu gewoon even tegen. We staan nog steeds twee punten voor op Ajax, dat was voor de winterstop ook zo. We moeten gewoon snel weer resultaten boeken.” PSV won voor de winterstop liefst zestien van de zeventien duels, al resulteerde dat in een voorsprong van slechts twee punten op Ajax.

Na winterstop won PSV slechts twee van zijn zes duels, waarin bovendien even veel tegentreffers vielen als in alle wedstrijden voor de winterstop: acht. “Als we wisten waar het aan lag, dan hadden we het allang veranderd. We zijn er veel mee bezig", benadrukte de middenvelder van de Eindhovenaren. "Je praat er met elkaar over, je probeert het te kantelen. Soms zit het mee en soms zit het tegen. We doen er alles aan, we werken gewoon hard. Maar het is allemaal nét niet op dit moment.”

Hendrix wijst erop dat Ajax ook moeizaam aan het nieuwe kalenderjaar is begonnen. “Ajax heeft in 2019 al twee keer verloren, wij nog niet. Dat is het positieve dat je eruit kan halen. Maar we moeten snel weer de drie punten pakken.” Valentijn Driessen wijst erop dat de prestatiecurve bij Ajax diepere dalen en hogere toppen kent dan die bij PSV. “Komt vooral omdat Ajax meer specifieke individuele kwaliteiten herbergt en PSV meer resultaat boekt vanuit de teamfilosofie. Alleen ligt het teamresultaat bij de Brabanders een stuk lager dan voor de winterstop en ontbreekt de individuele klasse om dit te camoufleren in periodes van nood.”

“Simpel gesteld: het team van Mark van Bommel is uit vorm”, benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf maandag in zijn column in het dagblad. “Het gevoel van de trainer ten spijt. Van Bommel verkondigt onzin als hij PSV na de winterstop beter vindt spelen dan voor de winterstop en de vormdip ontkent. Toentertijd werden liefst zestien van de zeventien duels gewonnen en in 2019 pas twee van de zes. Vooral het dramatische acteren van doelman Jeroen Zoet valt op. Bijna iedere bal tussen de palen bij de international is bingo voor de tegenstander.”