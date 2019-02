Advies voor Ronald Koeman: ‘Hij kan rustig bij de selectie van Oranje’

Dat de topper tussen PSV en Feyenoord zondagmiddag in Eindhoven in 1-1 eindigde, kwam grotendeels op het conto van Kenneth Vermeer. In de slotfase redde de doelman, die meestentijds de stand-in is van de nu geblesseerde Justin Bijlow, met enkele fraaie acties een punt voor de bezoekers uit Rotterdam.

"Hij was misschien wel de beste", zei Ron Jans, technisch manager van FC Groningen, zondagavond in Studio Voetbal. Daar sloot presentator Kees Jansma zich bij aan. "Die Vermeer kan rustig bij de selectie van Oranje. Hij heeft formidabel gespeeld. In alle opzichten. Stimulerend, ongelooflijke reacties en goede voortzettingen.” Arno Vermeulen was het daarmee eens. “Fijn een keeper te zien die nog gewoon uit zijn doel komt. Dat zie je bijna niet meer.”

Vermeer zelf haalde in Eindhoven zijn schouders op over de vraag of zijn huidige vorm goed genoeg is voor een oproep van Ronald Koeman voor de komende interlands van het Nederlands elftal. “Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Maar speel je goed, dan kun je in aanmerking komen voor Oranje”, wordt de doelman maandag in het Algemeen Dagblad geciteerd. “Ze weten in Zeist wat ik kan.''

Door blessureleed van Jasper Cillessen is er een vacature in het kleine keepersgilde van het Nederlands elftal. Vermeer speelde zijn vijfde en laatste interland bijna vier jaar geleden, op 31 maart 2015 tegen Spanje. Zijn eerste vier interlands, in de jaren 2012 en 2013, waren nog in dienst van Ajax. Oranje verloor niet één keer met Vermeer op doel: vier zeges en een remise.