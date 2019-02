Arno Vermeulen: ‘PSV zit te piepen, ik blijf het gezeur vinden’

PSV kwam zondag niet verder dan een gelijkspel tegen Feyenoord (1-1) en dat betekent dat de strijd om de landstitel weer nieuw leven is ingeblazen. De voorsprong van de koploper, die nu al driemaal op rij heeft geremiseerd, op Ajax bedraagt nog maar twee punten. Mark van Bommel gaf eerder deze maand aan dat de Eindhovenaren nu beter voetbal laten zien dan in de eerste seizoenshelft, waarin zestien van de zeventien competitieduels werden gewonnen.

"Flauwekul", zei NOS-commentator Arno Vermeulen zondagavond in Studio Voetbal. "Dat kan je niet volhouden. Ze spelen veel minder. Ik ben geschrokken van PSV. Ze hebben zich thuis een uur lang de kaas van het brood laten eten door Feyenoord. Ze figureerden, liepen achter de feiten aan en niemand kon iets veranderen.”

Ron Jans, technisch manager van FC Groningen, ziet dat er in het nieuwe kalenderjaar minder schroom voor PSV en Ajax is. Tegenstanders spelen agressieveer en gedurfder. “Voor de winterstop hadden we allemaal het idee dat PSV en Ajax te groot zijn voor de eredivisie. Dat is niet meer zo.” Kees Jansma merkte op dat PSV nog steeds over ‘geweldige wilskracht’ beschikt. “Dat zit er echt in. Ze geven niet op. Ook tegen Feyenoord had het gekund. Maar het is wel een beetje zwoegen geworden.”

Volgens Vermeulen liet PSV zich afgelopen week ook buiten het veld van zijn mindere kant zien door ‘te zeuren’ over de verplaatsing van het duel tussen Ajax en PEC Zwolle. “Onhandig en suf dat PSV zo reageert”, zegt Vermeulen. “Ik snap er helemaal niks van. Wie zegt dat dit de titelrace beïnvloedt? PSV wordt toch niet benadeeld?” Jansma herinnerde de commentator eraan dat de Eindhovenaren alleen het gebrek aan communicatie vanuit de voetbalbond betreuren en dat men Ajax niets verweet.

“Het is toch logisch dat de KNVB PSV hier niet bij heeft betrokken?”, reageerde Vermeulen. "Als je naar Eindhoven belt, ga je in overleg. Waarom zouden ze? Dat moet je niet hebben. Je moet een besluit nemen. PSV zit te piepen. Ik blijf het gezeur vinden. PSV moet gewoon zorgen dat ze op 31 maart winnen in Amsterdam.”