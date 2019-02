VZ Team van de Week: Jörgensen in voetsporen van Julio Ricardo Cruz

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Deze week levert Ajax twee spelers af, na de 1-5 overwinning op ADO Den Haag. Ook twee spelers van VVV-Venlo zijn opgenomen in het VZ Team van de Week, ondanks de 0-1 thuisnederlaag van afgelopen vrijdag tegen Heracles Almelo.

Doelman: Alessandro Damen (Excelsior), statistiek: 8 reddingen - Damen maakte acht reddingen tegen FC Utrecht, een gedeeld persoonlijk record in een Eredivisieduel.

Rechtsback: Moreno Rutten (VVV-Venlo), statistiek: 8 gewonnen duels (van de 11) - Rutten had meer balcontacten dan iedere andere speler tijdens VVV-Venlo – Heracles Almelo (78).

Centrale verdediger: Damian van Bruggen (VVV-Venlo), statistiek: 35 balcontacten - Van Bruggen was voor de twintigste keer invaller in een Eredivisie-wedstrijd (37 wedstrijden in totaal).

Centrale verdediger: Daley Blind (Ajax), statistiek: 8 balheroveringen - Blind won alleen in het seizoen 2012/13 (22) meer Eredivisie-duels in een jaargang dan dit seizoen (18).

Linksback: Nicolas Gavory (FC Utrecht), statistiek: 18 voorzetten - Gavory gaf tegen Excelsior achttien voorzetten (6 aangekomen), het hoogste aantal voor een FC Utrecht-speler in een Eredivisie-duel sinds Tommy Oar op 4 oktober 2014 (21 tegen Go Ahead Eagles).

Middenveld: Mark Diemers (Fortuna Sittard), statistiek: 2 schoten, 3 gecreëerde kansen - Diemers was goed voor twee goals en een assist in zijn laatste drie Eredivisie-duels.

Middenveld: Youssef El Jebli (De Graafschap), statistiek: 4 geslaagde voorzetten - Geen speler had meer gecreëerde kansen, geslaagde voorzetten en luchtduels tijdens PEC Zwolle - De Graafschap dan El Jebli.

Middenveld: Frenkie de Jong (Ajax), statistiek: 9 succesvolle dribbels - De Jong werd de eerste Ajacied die in een Eredivisie-wedstrijd minimaal negen dribbels aanging en al deze dribbels voltooide (9/9) sinds Opta de Eredivisie volledig analyseert (2010/11).

Rechtsbuiten: Martin Ödegaard (Vitesse), statistiek: 11 dribbels (6 succesvol) - Ödegaard werd de eerste Vitesse-speler die elf dribbels aanging in een Eredivisie-duel sinds Milot Rashica op 20 januari 2018 (12 tegen Heerenveen).

Spits: Nicolai Jörgensen (Feyenoord), statistiek: 3 schoten, 4 gecreëerde kansen - Jörgensen werd de eerste Feyenoorder die in een Eredivisie-jaargang in twee verschillende duels tot scoren kwam tegen PSV sinds Julio Ricardo Cruz in het seizoen 1998/99.

Linksbuiten: Marious Vrousai (Willem II), statistiek: 3 schoten (1 doelpunt) - Vrousai werd de tweede speler ooit met een doelpunt in zijn eerste drie thuisduels voor Willem II in de Eredivisie, na Roger Raeven in 1980.