Kepa: ‘Niet mijn intentie geweest om Sarri niet te gehoorzamen’

Kepa Arrizabalaga heeft op de clubwebsite van Chelsea uitgelegd waarom hij weigerde zich te laten wisselen in de finale van de EFL Cup tegen Manchester City. Manager Maurizio Sarri wilde hem na 120 minuten spelen naar de kant halen en vervangen door Willy Caballero, maar daar werkte de 24-jarige Spanjaard niet aan mee. Sarri verklaarde na afloop dat het om een misverstand ging en Kepa heeft die woorden in een statement op het clubkanaal onderstreept.

Bij een 0-0 stand stevende de finale af op een strafschoppenserie. Sarri leek Kepa te willen wisselen, omdat Caballero een beter zou zijn in het stoppen van strafschoppen. Toen Kepa weigerde het veld te verlaten, reageerden Sarri en zijn assistent Gianfranco Zola woest. Na een discussie met de scheidsrechter werd de wissel afgeblazen en bleef de keeper tussen de palen staan. In de penaltyreeks die volgde keerde Kepa een strafschop van Leroy Sané, maar door missers van Jorginho en David Luiz ging de prijs naar Manchester City.

Vlak voordat Sarri zijn keeper wilde wisselen, werd Kepa behandeld voor een blessure. De trainer verklaarde dat hij dacht dat de doelman kramp had. “Het was een misverstand. Het is geen moment mijn intentie geweest om de trainer niet te gehoorzamen”, reageert Kepa. “Ik was daarvoor al twee keer behandeld voor een blessure en hij dacht dat ik niet in staat was om verder te gaan. Er was twee of drie minuten lang onduidelijkheid, tot de clubarts weer terug op de bank was en alles uitlegde.”

De keeper had eerder deze week last van zijn hamstring. “Maar daar had dit niets mee te maken. Het was gewoon een misverstand. Hij dacht dat ik fysiek niet meer in staat was om door te gaan en ik heb toen geprobeerd uit te leggen dat ik in orde was. Ik kan me voorstellen dat als je dit ziet, dit niet goed overkomt. Maar ik heb gesproken met de baas. Ik denk dat het om een misverstand ging.”

“Ik snap dat er op televisie en social media over wordt gesproken, maar ik ben hier om het uit te leggen. Het was niet mijn intentie om tegen de manager in te gaan. We hebben gesproken en ik wilde alleen maar aangeven dat ik in orde was. Hij dacht dat dat niet zo was. Ik denk niet dat dit de hoofdact van de finale moet zijn. We hebben een goed niveau gehaald tegen een van de beste teams ter wereld. We waren dicht bij een overwinning, maar helaas mocht het niet zo zijn”, aldus Kepa.