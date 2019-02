Opmars AS Monaco duurt voort; Depay schlemiel van de avond

Olympique Lyon heeft zondagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Ligue 1. Het elftal van trainer Bruno Génésio verloor mede door een gemiste strafschop van Memphis Depay met 2-0 bij AS Monaco. Depay begon bij Lyon op de reservebank, maar was nog in de eerste helft binnen de lijnen gekomen voor de geblesseerde Martin Terrier. Kenny Tete zat negentig minuten op de bank bij Lyon, dat voorlopig wel derde blijft staan op de ranglijst.

Monaco is sinds de terugkeer van Leonardo Jardim duidelijk aan de beterende hand. De laatste drie competitiewedstrijden leverden zeven punten op en ook Lyon werd uiteindelijk over de knie gelegd door de landskampioen van twee jaar geleden. Daardoor is Monaco nu opgeklommen naar een veilige zestiende plaats. De basis voor de overwinning werd gelegd in een sterke eerste helft. Lyon gaf niet thuis en keek na 45 minuten al tegen een 2-0 achterstand aan.

De score werd al na achttien minuten voetballen geopend door Gelson Martins. De Portugese flankspeler werd op de rand van het strafschopgebied bereikt door Fodé Ballo-Touré en verschalkte Anthony Lopes vervolgens met een laag schot. De doelman van Lyon moest negen minuten later opnieuw vissen, ditmaal na een schot uit een lastige hoek van Rony Lopes.

Tete en Depay begonnen bij Lyon op de reservebank, maar laatstgenoemde werd op slag van rust alsnog ingebracht, doordat Terrier niet verder kon vanwege een blessure. Depay kreeg twintig minuten voor tijd een uitgelezen mogelijkheid om Lyon terug te brengen in de wedstrijd, maar doordat de international van het Nederlands elftal faalde vanaf elf meter, kwam de zege niet meer in gevaar voor Monaco.