Inter verspeelt punten na eigen doelpunt De Vrij na 16 seconden

Internazionale heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Fiorentina. De bezoekers uit Milaan hadden veel moeite met de nummer tien van de Serie A. Stefan de Vrij passeerde zijn keeper al in de eerste minuut op ongelukkige wijze. Inter toonde echter veekracht en stond na 52 minuten spelen met 1-3 voor. Luis Muriel tekende een kwartier voor tijd op weergaloze wijze voor de aansluitingstreffer, waarna Jordan Veretout diep in blessuretijd voor de 3-3 tekende.

De wedstrijd was pas zestien seconden oud toen De Vrij de bal in eigen doel werkte. Direct na de aftrap zicht Fiorentina de aanval. Federico Chiesa werd met een lange pass de diepte ingestuurd. Hij gaf voor op Giovanni Simeone, die zijn inzet via het been van De Vrij het doel in zag gaan. Inter herpakte zich snel na de droomstart voor Fiorentina. Vijf minuten na de openingstreffer werd de stand namelijk gelijkgetrokken door Matias Vecino. Een afgeslagen corner werd door Radja Nainggolan terug het strafschopgebied ingebracht, waar Vecino op de goede plek stond en raak schoot.

Nog voor rust zou Inter op voorsprong komen. Matteo Politano kwam aan de bal op de rechterflank, sneed naar binnen en scoorde in de verre hoek. Vlak na rust kreeg de ploeg van Luciano een strafschop na een handsbal van Edimilson Fernandes. Ivan Perisic nam plaats achter de bal en maakte geen fout: 1-3. Met een marge van twee goals leek er weinig aan de hand voor Inter. Toch werd het nog spannend, want een kwartier voor tijd schoot Muriel op prachtige wijze raak. Hij schoot een vrije trap van circa dertig meter onhoudbaar in de kruising.

Fiorentina zette aan in de slotfase en was een paar keer dicht bij een doelpunt. Met name Chiesa kreeg goede mogelijkheden. Inter leek op weg naar de overwinning, maar diep in blessuretijd ging de bal op de stip. Scheidsrechter Rosario Abisso zag dat Danilo D’Ambrosio de bal met zijn hand raakte in het strafschopgebied en gaf een penalty aan Fiorentina. Omdat er enige twijfel was over het besluit van de arbiter, bekeek hij de beelden langs de lijn. Hij bleef bij zijn besluit, ondanks hevige protesten van Inter, en zag Jordan Veretout voor de gelijkmaker tekenen in de 101ste minuut.