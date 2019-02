Strafschoppen helpen Real Madrid; Bale negeert teamgenoten na treffer

Real Madrid heeft zondagavond een moeizame overwinning geboekt in LaLiga. Het elftal van trainer Santiago Solari wist het uitduel met Levante pas een kwartier voor tijd in zijn voordeel te beslissen: 1-2. Gareth Bale nam vanaf de strafschopstip de winnende treffer voor zijn rekening, maar baarde vervolgens wel opzien met de manier waarop hij zijn doelpunt vierde. De Welshman juichte amper en ging ook nauwelijks in op de felicitaties van zijn ploeggenoten. Real Madrid verstevigt zijn derde plaats op de ranglijst en heeft nu weer negen punten minder dan Barcelona; aankomende woensdag staan beide grootmachten tegenover elkaar in de return van de halve finales van de Copa del Rey.

Het publiek in het Estadi Ciutat de València kreeg een aantrekkelijke eerste helft voorgeschoteld en dat had het met name te danken aan de thuisploeg. Levante voetbalde gedurfd en kreeg enkele uitstekende mogelijkheden om te scoren. De eerste grote kans was na ruim twintig minuten voetballen voor Roger Martí: de aanvaller schoot na een hoekschop van zeer dichtbij tegen de binnenkant van de paal. Even later ontsnapte Real Madrid opnieuw, doordat een poging van Rober Pier rakelings over het doel van Thibaut Courtois scheerde.

De eerste serieuze kans van de wedstrijd voor Real Madrid was na ruim een halfuur voor Vinícius Júnior. Het Braziliaanse wonderkind snelde over de linkerflank voorbij Pier, maar stuitte vervolgens uit een lastige hoek op doelman Aitor Fernández. Het elftal van Solari was zo dicht bij een doelpunt, maar twee minuten voor rust viel de 0-1 alsnog. Karim Benzema benutte een strafschop, nadat de videoscheidsrechter (VAR) een handsbal van Enis Bardhi had waargenomen. Het mocht vervolgens een klein wonder heten dat Real Madrid daadwerkelijk met een voorsprong aan de thee ging: kort na de treffer van Benzema raakte Levante via opnieuw Martí nogmaals de paal.

Na onderbreking ging het Levante op dezelfde voet verder. Martí was in de eerste minuut van de tweede helft opnieuw gevaarlijk, maar ditmaal schoot hij op de benen van Courtois. Benzema en Vinícius Júnior lieten even later goede kansen onbenut namens Real Madrid, dat na precies een uur voetballen alsnog de gelijkmaker moest incasseren. José Luis Morales werd aan de linkerkant van het veld aan het werk gezet door Antonio Luna, waarna de veteraan oog had voor aanvalspartner Martí. Die troefde Nacho af in het strafschopgebied van Real Madrid en tekende uiteindelijk fraai voor de 1-1.

Nacho begon bij Real Madrid overigens in de basis, doordat aanvoerder Sergio Ramos een schorsing uitzat. Levante moest het initiatief na de gelijkmaker wat meer aan Real Madrid laten. Vinícius Júnior ging twintig minuten voor tijd alleen op Fernández af na een steekpass van Lucas Vázquez, maar hij kreeg de bal niet voorbij de keeper. De bezoekers kregen gaandeweg echter steeds meer de overhand en dat resulteerde twaalf minuten voor tijd uiteindelijk in de winnende treffer. De ingevallen Bale schoot raak vanaf elf meter, nadat Casemiro een strafschop had verdiend. Doordat Nacho in de slotfase nog zijn tweede gele kaart van de avond ontving, eindigde Real Madrid het duel met tien man, maar de zege kwam niet meer in gevaar voor de hoofdstedelingen.