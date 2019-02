Wim Kieft vernietigend: ‘Hij staat zich als een achterlijke te profileren’

PSV gaat momenteel door een beduidend mindere fase. De koploper van de Eredivisie kwam zondagmiddag op eigen veld tegen Feyenoord niet verder dan een 1-1 gelijkspel en liet zo voor de derde competitiewedstrijd op rij punten liggen. Wim Kieft is van mening dat de tegenvallende resultaten van de laatste weken geen positief effect hebben op het gedrag van Mark van Bommel.

De oud-spits geeft zondagavond bij het programma Rondo van Ziggo Sport zonder blikken of blozen toe zich te ergeren aan de manier waarop de trainer van PSV zich momenteel profileert. Kieft kan dat niet los zien van de toenemende druk op de Eindhovenaren. "Je kunt aan hem ook wel zien dat er iets van druk is. Hij staat zich als een achterlijke langs de kant te profileren momenteel. Dat vind ik heel storend om te zien", zegt de analist.

Door het derde gelijkspel op rij bedraagt de voorsprong van PSV op achtervolger Ajax nog maar twee punten. De Eindhovenaren hebben met nog elf speelrondes voor de boeg alles nog wel in eigen hand, maar Kieft is kritisch op Van Bommel. "Het is niet zo dat hij het als coach niet goed doet, maar het is wel zo dat het altijd aan de scheidsrechter ligt als het even tegenzit. Hij maakt altijd misbaren. Ik vind dat niet prettig om te zien van een coach."

Van Bommel zelf predikte na de wedstrijd tegen Feyenoord nog rust. "De resultaten zijn niet goed, maar we staan nog steeds twee punten voor op Ajax. Je staat nog steeds op het punt waar je zes wedstrijden geleden begon (de koppositie, red.). Je kan het dus ook positief bekijken", zo zei de oefenmeester voor de camera van FOX Sports.