Sarri noemt wisselmoment Kepa ‘een misverstand’: ‘Ik dacht dat hij kramp had’

Chelsea-manager Maurizio Sarri noemt het wisselmoment met Kepa Arrizabalaga in de finale van de EFL Cup 'een misverstand'. De coach van the Blues heeft direct na afloop van de bekerfinale bevestigd dat de Spaanse keeper geen disciplinaire straf zal krijgen van de club. “Ik heb het probleem verkeerd begrepen en kreeg pas door hoe de vork in de steel stak toen de dokter zich weer meldde op de bank”, aldus Sarri na afloop tegenover de BBC.

De finale tussen Chelsea en Manchester City draaide uit op strafschoppen en na 120 minuten spelen wilde Sarri zijn tweede keeper Willy Caballero laten invallen. De Italiaanse trainer gaf na afloop van het duel aan dat hij Kepa niet wilde wisselen omdat Caballero beter is in het keren van penalty’s, maar omdat hij dacht dat Kepa niet meer verder kon. Even daarvoor werd Kepa namelijk behandeld voor een blessure. “Het was een misverstand. Ik begreep dat de keeper kramp had en de strafschoppenserie niet meer kon keepen. Maar hij bleek geen kramp te hebben en kon daarom blijven staan.”

De uitleg van Sarri lijkt in strijd met zijn reactie op het veld. De manager en diens assistent Gianfranco Zola reageerden woedend toen Kepa weigerde zich te laten wisselen. Sarri liep zelf even de spelerstunnel in. “Ik moest even afkoelen”, aldus de Italiaan. “Kepa begreep dat ik hem wilde wisselen vanwege een fysieke klacht, maar hij gaf aan nergens last van te hebben. Hij had gelijk. Ik kreeg het pas door toen de dokter zich weer aan de zijlijn meldde. Ik heb met Kepa gesproken om duidelijkheid te krijgen en weet nu hoe het zit.”

Sarri stond in aanloop naar het duel met the Citizens al onder druk na tegenvallende prestaties. Volgens diverse Engelse media kon hij zijn baan als manager van Chelsea alleen nog redden als hij zou winnen van Manchester City. Sarri zei na afloop van de verloren finale dat de spelers nog steeds achter hem staan en zijn situatie ‘hetzelfde’ is als voor de wedstrijd van zondag. “Ik ben gelukkig hier en de laatste drie wedstrijden hebben we vooruitgang geboekt. Vandaag heeft iedereen laten zien dat we een zeer solide team kunnen zijn. Ik ben blij met mijn spelers.”