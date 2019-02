‘Kepa of Sarri moet weg, dit is het ergste wat een manager kan overkomen’

Kepa Arrizabalaga heeft zich zondagavond onmogelijk gemaakt bij manager Maurizio Sarri. In de finale van de EFL Cup tussen Chelsea en Manchester City was het na 120 minuten spelen nog altijd 0-0 en strafschoppen gingen uitwijzen wie het bekertoernooi zou winnen. Met oog op de strafschoppenserie wilde Sarri de sluitpost naar de kant halen ten faveure van Willy Caballero. Kepa weigerde naar de kant te gaan, bleef staan en wist in de penaltyreeks het verschil niet te maken. Oud-international Chris Sutton reageert bij de BBC vol onbegrip op de actie van de Spanjaard.

Terwijl Caballero langs de kant stond om in te vallen, gaf Kepa met armgebaren aan dat hij wilde blijven staan. Sarri en diens assistent Gianfranco Zola reageerden woest, maar wisten de keeper niet van gedachten te veranderen. Na overleg met de scheidsrechter werd het spel hervat, met Kepa tussen de palen. In de strafschoppenserie die volgde keerde Kepa een penalty van Leroy Sané. Echter, door missers van Jorginho en David Luiz ging de EFL Cup naar Manchester City.

“Het is muiterij bij Chelsea”, aldus Sutton direct na afloop. “Hoe gaat deze situatie verlopen? Kepa of Sarri zal moeten vertrekken en ik vermoed dat Sarri zelf zal gaan. Hij is ondermijnd en dat is het ergste wat een manager kan overkomen. Ik kan nog steeds niet geloven wat ik zojuist heb gezien. Hoe kan Kepa ooit nog voor Chelsea spelen? Hoe kan hij ooit nog onder Sarri spelen? Iemand zal moeten toegeven. Er moet iemand vertrekken. Ik leef mee met Sarri, want hij stond natuurlijk al onder druk. Hoe gaat hij dit ooit nog op de rit krijgen? Hoe zal Willy Caballero zich nu voelen? Hoe kan hij ooit nog met Kepa trainen? Hoe kan Sarri verwachten dat Kepa ooit nog naar hem zal luisteren? Er is geen weg meer terug voor Kepa.”

Ook John Terry kan geen begrip opbrengen voor de actie van de keeper. De oud-speler van Chelsea vindt dat Kepa respect had moeten tonen en had moeten luisteren naar de trainer. “Zodra het bord omhoog gaat met jouw nummer erop, ga je naar de kant”, aldus de voormalig aanvoerder van the Blues.