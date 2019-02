‘Geflatteerde’ overwinning Ajax in Den Haag: ‘Ze doen zich tekort zo’

ADO Den Haag verkocht zijn huid zondagmiddag op eigen veld duur tegen Ajax, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat de Amsterdammers met een 1-5 overwinning van het veld stapten. Volgens Alfons Groenendijk had de nederlaag voor zijn ploeg niet zo hoog uit hoeven te vallen.

Tot ruim een kwartier voor tijd was de marge immers nog maar één. "Ik snap wel dat de wedstrijd in de laatste vijftien minuten al gespeeld was na die 3-1. Maar die nederlaag van 5-1 is veel te geflatteerd. Mijn spelers doen zich tekort zo. Want ze hebben daarvoor wel alles gegeven", wordt de trainer van ADO geciteerd door De Telegraaf.

ADO kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Nasser El Khayati, maar Ajax stelde via treffers van Donny van de Beek en Dusan Tadic nog in de eerste helft orde op zaken. In het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden Hakim Ziyech (tweemaal) en Kasper Dolberg nog voor de bezoekers, waardoor ADO met een grote nederlaag afdroop. "Wij mogen het niet zo opgeven in de slotfase", baalt Groenendijk.

De keuzeheer van ADO had ook nog wat aan te merken op de arbitrage: scheidsrechter Jeroen Manschot kende Ajax op slag van rust een strafschop toe, nadat Dolberg van de sokken was gelopen door Aaron Meijers. "Die overtreding op Dolberg kan je als strafschop beoordelen. Maar vlak daarvoor krijgt John Goossens een duw in de rug. Daar moet je dan ook naar kijken. Wij spelen de bal dan vaak over de zijlijn, maar Ajax doet dat niet en komt zo voor", besluit Groenendijk.