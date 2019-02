AZ laat kans op derde plaats liggen na nederlaag tegen Willem II

AZ is er zondagmiddag niet in geslaagd Feyenoord te achterhalen op de ranglijst. De Alkmaarders speelden op bezoek bij Willem II een bijzonder zwakke wedstrijd en gingen terecht met 2-1 onderuit. De Tilburgers zullen op hun beurt vol vertrouwen toewerken naar de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Aanstaande donderdag ontmoeten beide ploegen elkaar namelijk opnieuw in het Koning Willem II Stadion.

De aanwezige supporters hadden nog maar net hun plekje gevonden of Willem II had al drie goede kansen gekregen. Na een goede voorzet van Diego Palacios wist Damil Dankerlui niet tussen de palen te knikken. Alexander Isak nam het doel van AZ vervolgens wel onder vuur, maar vond doelman Marco Bizot op zijn weg. De goalie moest opnieuw reddend optreden na een kopbal van Marios Vrousai. De openingstreffer viel vervolgens alsnog voor Willem II. Een lange bal van Freek Heerkens werd verkeerd ingeschat door Bizot en Ron Vlaar. Nu wist Vrousai het net wel te vinden: 1-0.

Aan de overkant wist Calvin Stengs voor gevaar te zorgen. Hij wilde een strafschop na een duel met Renato Tapia, maar kreeg die niet van scheidsrechter Rob Dieperink. De achterhoede van AZ ging vrolijk door met het maken van fouten en kreeg het deksel dan ook op de neus. Tapia en Dankerlui wisten elkaar gemakkelijk te vinden en laatstgenoemde bracht Daniel Crowley in scoringspositie. De Engelse middenvelder twijfelde niet en schoot hard raak. Er zat zelfs meer in voor de Tilburgers, maar Isak en Dankerlui maakten geen gebruik van de stuntelende Alkmaarders.

De eerste kans van de tweede helft was voor de thuisploeg. Isak zag zijn kopbal opnieuw gekeerd worden door Bizot. AZ-trainer Van den Brom nam vervolgens veel risico door Ricardo van Rhijn te wisselen voor aanvaller Björn Johnsen. Dat leverde direct een mogelijkheid op voor de boomlange spits, maar Willem II-goalie Timon Wellenreuther wist te keren. Na slecht ingrijpen van Palacios bracht Guus Til de spanning nog even terug, maar verder dan deze 2-1 kwam AZ niet.

Willem II stijgt door de overwinning naar de tiende plek in de Eredivisie en heeft de play-offs voor Europees voetbal ineens weer in beeld. Het gat met de degradatiezone bedraagt echter ook slechts vier punten. AZ laat na op gelijke hoogte te komen met nummer drie Feyenoord en ziet het gat met de Rotterdammers groeien tot drie punten. Donderdagavond (20.45 uur) krijgen de Noord-Hollanders kans op revanche in Tilburg. Dan spelen Willem II en AZ in de halve finale van het bekertoernooi tegen elkaar.