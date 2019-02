Stand Eredivisie na speelronde 23: PSV geeft riante voorsprong razendsnel weg

PSV is na de winterstop in een sportieve vormcrisis beland. De koploper kwam zondagmiddag op eigen veld tegen Feyenoord niet verder dan een 1-1 gelijkspel en leed zo voor alweer de vierde keer in de laatste zes duels puntverlies in de Eredivisie. Doordat achtervolger Ajax op bezoek bij ADO Den Haag met 1-5 won, bedraagt het verschil tussen beide teams nog maar twee punten. Onderaan deed De Graafschap gouden zaken met een 0-3 overwinning op PEC Zwolle.