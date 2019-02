Álvaro Morata tekent tegen Villarreal voor eerste goal in dienst van Atlético

Atlético Madrid is er zondagmiddag in geslaagd om enigszins in het spoor van koploper Barcelona te blijven. Los Colchoneros wonnen dankzij doelpunten van Álvaro Morata, die zijn eerste goal in dienst van de club maakte, en Saúl Ñíguez met 2-0 van Villarreal en komen daardoor op zeven punten van de Catalanen. Voor de tegenstander blijven de degradatiezorgen aanhouden: Villarreal blijft door de nederlaag op de achttiende plek staan.

Atlético begon het duel met Villarreal vier dagen na de overtuigende overwinning op Juventus in de Champions League in opperbeste stemming, maar Karl Toko Ekambi zorgde al vroeg in de wedstrijd bijna voor een domper. De Kameroener kreeg met tien minuten op de klok namelijk een grote kans en alleen goed optreden van Jan Oblak stond een openingstreffer voor El Submarino Amarillo in de weg.

De thuisploeg trok de wedstrijd daarna echter naar zich toe en Morata kreeg na ruim twintig minuten spelen de eerste mogelijkheid namens de thuisploeg. Doelman Sergio Asenjo had hier nog een antwoord op, maar werd even later toch geklopt door de Chelsea-huurling: een voorzet van Filipe Luís vanaf links werd door Morata na een halfuur knap uit de draai binnen geschoten.

In de tweede helft bracht Diego Simeone Diego Costa voor Morata en met de geboren Braziliaan in de ploeg kwam Atlético al tweemaal dicht bij de 2-0. José María Giménez kopte een paar dagen na zijn doelpunt tegen Juventus uit een corner nu echter op de lat en ook Diego Costa wist het net niet te vinden. Twee minuten voor tijd was het echter alsnog raak voor Atlético, nadat Saúl na een snelle counter Asenjo wist te verschalken met een fraaie lob.