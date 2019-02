‘Van Bommel bagatelliseert het, maar hij moet zich wel zorgen maken’

PSV voelt de hete adem van Ajax steeds nadrukkelijker in de nek. Na drie opeenvolgende remises in de Eredivisie hebben de Eindhovenaren nog maar twee punten meer dan hun naaste belager. Mark van Bommel lijkt zich na het 1-1 gelijkspel tegen Feyenoord geen zorgen te maken. "De resultaten zijn niet goed, maar we staan nog steeds twee punten voor op Ajax", benadrukt de trainer van PSV bij FOX Sports.

"Je staat nog steeds op het punt waar je zes wedstrijden geleden begon (de koppositie, red.). Je kan het dus ook positief bekijken", voegt Van Bommel eraan toe. Volgens analist Mario Been 'bagatelliseert' de oefenmeester de situatie enigszins. "Als je in zoveel wedstrijden puntenverlies lijdt, dan kun je als trainer niet tevreden zijn. Het gat is zes punten geweest en is nu nog maar twee. Dus hij heeft wel degelijk reden om zich zorgen te maken. Sommige spelers die het verschil moeten en kunnen maken, zijn niet in vorm."

Van Bommel stelt dat Feyenoord vooral in de eerste helft goed voor de dag kwam. Zijn ploeg kon geen grip op de wedstrijd krijgen, merkte hij vanaf de zijlijn. En als PSV de bal had, handelde men volgens Van Bommel te traag en werd het balbezit gauw vergeven. "Dan lijkt het alsof je heel erg moe bent, dat je dikke benen hebt. In de rust hebben we geprobeerd dat iets te veranderen." Van Bommel zette het een en ander om bij PSV, maar vindt niet dat hij aanvankelijk voor de verkeerde strijdwijze koos tegen Feyenoord.

"De bal viel vaak nét bij een speler van Feyenoord in de voeten, dan kom je steeds nét te laat. Dat zijn allemaal kleine dingen, waardoor het lijkt alsof je niet in de wedstrijd zit. En dat was ook zo, maar ik wil alleen uitleggen dat dit geen onwil of een verkeerde tactiek was. Soms heb je dat weleens", geeft hij aan. Aanvoerder Luuk de Jong is het daarmee eens: de spits stelt dat PSV 'echt' druk wilde zetten. "Iedereen was gretig, maar Feyenoord wist telkens de spits te bereiken, die kon de bal dan laten vallen op een middenvelder."

"Ze hadden veel spelers lopen op het middenveld, dat deden ze slim", legt De Jong uit. "Daardoor moesten wij telkens vijftig, zestig meter terug. En dan verloren we alsnog de duels. Dan loop je de hele tijd zonder beloond te worden. Daarom gingen we wat meer inzakken en meer de momenten kiezen om druk te zetten." In de tweede helft ging het volgens De Jong beter, al vindt hij dat Feyenoord met tien man nooit de score had mogen openen. "We hebben wel weer genoeg mogelijkheden gehad, maar hij viel net niet goed. Gezien de wedstrijd is de 1-1 uitslag wel terecht."