‘Ik denk dat Bergwijn zich ook wel laat vallen omdat hij me ziet’

Feyenoord hield zondagmiddag een punt over aan het bezoek aan koploper PSV en voor de Rotterdammers was dat na nederlagen tegen onder meer FC Groningen en Excelsior weer eens een positief resultaat buiten de deur. De huidige nummer drie van de Eredivisie speelde het laatste halfuur van de wedstrijd bovendien met een man minder vanwege een rode kaart voor Sven van Beek en wist toen zelfs nog op voorsprong te komen.

Dat het duel in 1-1 eindigde was voor een fors deel op het conto te schrijven van Kenneth Vermeer: “Uiteindelijk was het een lekkere middag. Ik heb mijn ploeg kunnen helpen. We kwamen met tien man te staan, dan weet je dat je meer te doen gaat krijgen. Gelukkig kon ik er een aantal ballen uithalen”, reageerde hij na afloop van het duel bij FOX Sports.

De doelman was met nog een ruim halfuur te gaan een van de toeschouwers tijdens het incident dat Van Beek zijn rode kaart opleverde en hij was het uiteindelijk wel eens met de beslissing van arbiter Dennis Higler: “Ik zat er kort achter. Over de rode kaart bestaat geen twijfel, want Sven hield vast, maar ik denk dat Steven Bergwijn zich ook wel laat vallen omdat hij me ziet.”

Trainer Giovanni van Bronckhorst nam zijn verdediger na afloop van het duel in bescherming: “Het is heel makkelijk om nu te zeggen dat hij het anders had moeten doen. Je bent zo in de emotie van de wedstrijd. De tijd die je krijgt om te beslissen is maar heel kort. Dan maak je uit een reflex een keuze.”

Van Beek moet door de rode kaart de halve finale van de TOTO KNVB Beker van woensdag tegen Ajax aan zich voorbij laten gaan, waardoor Feyenoord niet bepaald ruim in de verdedigers komt te zitten. Van Bronckhorst hoopt dan in De Kuip wel weer te kunnen beschikken over de zondag nog geblesseerde Jeremiah St. Juste: “Dat verwacht ik wel. We zullen zien hoe hij zich morgen voelt. Zeker met de rode kaart van Sven hebben we verdedigers hard nodig.”