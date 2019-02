Feyenoord vergeet PSV pijn te doen: ‘Je zet jezelf te kijk’

Feyenoord pakte zondagmiddag een dikverdiend punt (1-1) op bezoek bij koploper PSV. Na afloop ging het echter vooral over het feit dat de Rotterdammers nalieten drie punten mee te nemen uit het Philips Stadion. Opnieuw speelde Feyenoord een sterke wedstrijd tegen een andere topclub en volgens Jordy Clasie zat er meer in het vat. De aanvoerder snapt niet dat hij en zijn ploeggenoten zo wisselvallig zijn. "Dit zijn de wedstrijden waarin we het wel laten zien", aldus de Feyenoorder in gesprek met FOX Sports.

Feyenoord kreeg in Eindhoven voldoende mogelijkheden om met drie punten aan de haal te gaan. "Als je kijkt in welke fase we zitten, teken je vooraf voor een punt. Maar gezien het wedstrijdverloop, met name in de eerste helft, is dit doodzonde", vertelt Clasie na afloop. De bezoekers speelden ruim een half uur met een man minder na een rode kaart voor Sven van Beek. "Complimenten aan de ploeg, hoe we het gedaan hebben na de rode kaart. In de laatste minuten kun je de wedstrijd nog verliezen, maar er stond een team", vindt de 27-jarige middenvelder.

Het seizoen van Feyenoord kenmerkt zich door goede prestaties tegen topclubs en zeperds tegen laagvliegers. "Je zet jezelf te kijk. We laten zien dat we het kunnen, maar dat lukt niet altijd", verklaart Clasie. "Dit zijn de wedstrijden waarin we het wel laten zien, het mag niet gebeuren dat we het alleen nu laten zien. Dat kun je jezelf absoluut aanrekenen." De Rotterdammers staan na de puntendeling in Eindhoven nog altijd op de derde plek, maar moeten steeds meer naar onder kijken. Daar loert AZ stiekem op de kans om Feyenoord voorbij te gaan.

In Eindhoven bewees Feyenoord aartsrivaal Ajax een goede dienst door PSV punten af te snoepen. Woensdagavond (20.45 uur) zal Clasie de Amsterdammers weer dwars willen als beide ploegen elkaar ontmoeten in De Kuip. Daar wordt de halve finale van de KNVB Beker afgewerkt. Voor Feyenoord de enige kans om de hoop op een prijs dit seizoen nog in leven te houden. "Laten we hopen dat deze wedstrijd tegen PSV een opbouw is richting woensdag, want dat is een heel belangrijke wedstrijd voor ons", vertelt Clasie over De Klassieker.