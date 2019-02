Sparta doet goede zaken met ruime overwinning op concurrent Go Ahead

Sparta Rotterdam heeft op het eigen Kasteel eenvoudig gewonnen van Go Ahead Eagles. De Rotterdammers waren zondagmiddag heer en meester en hadden geen kind aan de bezoekers uit Deventer. Aan de hand van uitblinker Halil Dervisoglu werden de Deventenaren getrakteerd op een pijnlijke 6-1 nederlaag. De negentienjarige aanvaller scoorde drie keer en had zo een belangrijk aandeel in de overwinning van zijn ploeg. Sparta stijgt naar de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Trainer Henk Fraser had zondag geen reden om zijn elftal aan te passen. Vorige week wonnen de Spartanen met 1-4 bij FC Dordrecht en dus stuurde Fraser dezelfde elf het veld in. Dat betekende dat Royston Drenthe opnieuw genoegen moest nemen met een plekje op de reservebank. Ook tegenstander Go Ahead begon hetzelfde als vorige week tegen NEC (4-4), daar trainer John Stegeman rustig aandoet met de net herstelde aanvalsleider Thomas Verheydt. De thuisploeg begon sterkt in Rotterdam en na zes minuten stond de 1-0 al op het scorebord. Na een fraaie steekbal van Deroy Duarte bleef Dervisoglu oog in oog met doelman Hoby Verhulst koel.

Go Ahead kon in het eerste bedrijf geen vuist maken en Verhulst hield zijn ploeg enkele keren in de wedstrijd. Pas na 23 minuten lieten de bezoekers zich voor de eerste keer gelden via Istvan Bakx, maar zijn poging bleek een prooi voor goalie Roy Kortsmit. Aan de overkant sloeg Sparta vervolgens genadeloos toe. Een hoekschop vloog over alles en iedereen heen in de voeten van Adil Auassar, die bij de tweede paal eenvoudig kon scoren. En daarmee was de koek nog niet op voor de ruim 9.500 aanwezige supporters. Vlak voor rust zorgde Mohamed Rayhi voor de derde treffer. De Eindhovenaar zag zijn schot via een Eagles-been achter Verhulst verdwijnen: 3-0.

Daar liet Sparta het in de tweede helft vervolgens niet bij zitten. Vier minuten na de thee stond het namelijk alweer 4-0 via Abdou Harroui. Hij werd gevonden door spits Lars Veldwijk en plaatste de bal in de verre hoek. Rayhi kreeg niet veel later een goede kans op nummer vijf, maar zijn poging vloog net over het vijandelijke doel. De vijfde treffer kwam er even later alsnog. Jongeling Dervisoglu maakte zijn tweede van de wedstrijd. Na een uur spelen deed Go Ahead daarop uit het niets wat terug. Na een fraaie combinatie redde Richard van der Venne de eer. Tot overmaat van ramp moesten de gasten ook nog met tien man verder, toen Jeff Stans geblesseerd uitviel. Zijn ploeg had al drie keer gewisseld en kon geen vervanger meer binnen de lijnen brengen.

Met een mannetje meer bleef Sparta gretig op zoek gaan naar meer doelpunten. Laros Duarte was er erg dichtbij, maar hij vond Verhulst op zijn weg. De keeper had vervolgens geen antwoord op de inzet van Dervisoglu, die zijn hattrick in de tachtigste minuut wist te completeren en de eindstand bepaalde op 6-1. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in Enschede zal de overwinning van Sparta voor blije gezichten zorgen. Koploper FC Twente ziet het gat met de achtervolgers groeien tot elf punten. Sparta is de nieuwe nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie en passeert Go Ahead op de ranglijst. De Deventenaren zakken naar de vierde plek, terwijl FC Den Bosch derde staat.