PEC Zwolle trekt aan noodrem en start spoedeisende arbitragezaak op

PEC Zwolle is een spoedeisende arbitragezaak gestart om de verplaatsing van het duel met Ajax aan te vechten. De KNVB gaf eerder deze week geen gehoor aan het verzoek van de club om de Eredivisie-wedstrijd alsnog op zaterdag 2 maart af te werken. De arbitragezaak lijkt de laatste mogelijkheid voor PEC om het besluit van de KNVB terug te draaien.

De wedstrijd tussen PEC en Ajax zou aanvankelijk komende zaterdag worden afgewerkt. Omdat Ajax op de daaropvolgende dinsdag een Champions League-wedstrijd speelt tegen Real Madrid, koos de KNVB er 'in het belang van het Nederlandse voetbal' voor om de wedstrijd te verzetten naar woensdag 13 maart. Het besluit leidde tot onbegrip bij PEC.

"Er is onze ogen onvoldoende gekeken naar de alternatieven, deze datum is ons als een voldongen feit gegeven", wordt technisch directeur Gerard Nijkamp geciteerd door De Telegraaf. "Ik snap dat Ajax dit aanvraagt, maar we willen graag naar een datum toe die beide partijen schikt, ook PEC Zwolle."

Als de wedstrijd op 13 maart wordt gespeeld, moet PEC binnen acht dagen duels afwerken met AZ, Ajax en Excelsior. De Zwollenaren strijden met een kleine selectie om lijfsbehoud en de wedstrijd tegen Excelsior kan van groot belang blijken te zijn. PEC baalt vooral omdat de KNVB aanvankelijk had aangegeven dat het duel alleen zou worden verplaatst als Ajax thuis een goed resultaat zou halen tegen Real Madrid; de ploeg van Erik ten Hag verloor met 1-2.