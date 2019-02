FC Emmen moet punten aan Vitesse laten op emotionele middag

Vitesse heeft zondagmiddag drie punten overgehouden aan het bezoek aan FC Emmen. De Arnhemmers wonnen in Drenthe dankzij doelpunten van Mohammed Dauda, Martin Ödegaard en Navarone Foor met 0-3 en stijgen zo weer over Heracles Almelo heen naar de vijfde plaats in de Eredivisie. De wedstrijd aan De Oude Meerdijk stond voor de thuisploeg in het teken van het overlijden van Jorg Scherpen, de twintigjarige broer van doelman Kjell Scherpen.

Na een emotionele minuut stilte ter nagedachtenis aan de broer van de doelman stak Alexander Büttner FC Emmen al snel bijna de helpende hand toe. Een kopbal van de verdediger bij een corner vloog echter net niet in zijn eigen goal en vijf minuten later lag het leer aan de andere kant wel in het doel. Max Clark vond Dauda met een afgemeten voorzet, waarna de huurling knap raak volleerde. Met een massale ovatie in de twintigste minuut werd er nogmaals stilgestaan bij het overlijden van Jorg Scherpen en Michael de Leeuw kopte vlak daarna een vrije trap over het doel van Eduardo.

In het restant van de eerste helft kregen beide ploegen kansen op meer, maar doordat onder meer Büttner, Andrej Lukic en Sven Braken het vizier niet op scherp hadden staan werd er in de eerste helft verder niet gescoord. Na de onderbreking trok Vitesse de wedstrijd meer naar zich toe en dat betaalde zich een kleine twintig minuten uit in de 0-2 uit een vrije trap van Martin Ödegaard.

De Noor leek een paar minuten na zijn fraaie goal van grote afstand ook de 0-3 voor zijn rekening te nemen, maar zijn doelpunt werd na raadpleging van de VAR uiteindelijk afgekeurd wegens buitenspel. Een kopbal van Jafar Arias leidde een paar minuten voor tijd bijna tot de aansluitingstreffer en ook aan de overkant werd het nog spannend. Een kopbal van Bryan Linssen belandde in eerste instantie nog op de lat, maar een paar minuten later kon Foor na een mislukte uittrap van Scherpen toch nog voor de 0-3 zorgen.