PSV lijdt tegen tiental van Feyenoord opnieuw puntverlies

PSV heeft voor de derde week op rij averij opgelopen in de strijd om de landstitel. De koploper remiseerde zondagmiddag voor eigen publiek tegen nummer drie Feyenoord: 1-1. PSV speelde een halfuur lang met een man meer, na een rode kaart voor Sven van Beek, maar kwam toch op achterstand door toedoen van Nicolai Jörgensen. Hirving Lozano bracht de stand gauw daarna in evenwicht. PSV heeft door het puntverlies nog maar twee punten voorsprong op Ajax.

Voor beide ploegen stond het nodige op het spel in Eindhoven. Feyenoord kon bij een nederlaag de derde plek kwijtraken aan AZ, terwijl PSV de hete adem van Ajax in de nek voelt. Giovanni van Bronckhorst koos ervoor om Robin van Persie op de bank te zetten; Mark van Bommel koos voor dezelfde elf namen als vorige week tegen sc Heerenveen (2-2). Zoals verwacht zette PSV vroeg druk en probeerde Feyenoord zich daaronder uit te voetballen, wat goed lukte. In de dertiende minuut werd Van Beek in het strafschopgebied afgetroefd door Steven Bergwijn, die vervolgens echter geen ploeggenoot vond om de aanval af te ronden.

Aan de overzijde verscheen Steven Berghuis dreigend voor het doel van Jeroen Zoet na een combinatie met Sam Larsson; de keeper lette goed op. Verder dan die speldenprikjes kwamen beide ploegen niet in de openingsfase. Na twintig minuten volgde echter een gigantische kans voor PSV. Steven Bergwijn sneed de verdediging van Feyenoord open met een steekpass richting Luuk de Jong, die opdook voor Kenneth Vermeer. Het thuispubliek veerde al op, maar de spits schoot van dichtbij naast. Na 27 minuten kwam Tonny Vilhena dicht bij de 0-1: de middenvelder van Feyenoord kapte in het strafschopgebied naar binnen, zocht de korte hoek en stuitte op Zoet.

Na een halfuur voegde Jörgensen daar nog een schot aan toe, dat net langs de kruising scheerde. De kansen waren het logische gevolg van de verhoudingen op dat moment. Feyenoord was veel in balbezit en voetbalde met vertrouwen in het Philips Stadion. Er kwam nog een kopkans voor Jan-Arie van der Heijden; opnieuw liet Zoet zich niet verrassen. Feyenoord kon terugkijken op een sterke eerste helft en PSV had het zichtbaar lastig. Dat bleef ook na rust het geval. Acht minuten na de onderbreking meldde Jörgensen zich voor het doel van Zoet: vanuit een lastige hoek kreeg de spits van Feyenoord de bal niets langs de doelman.

Vermeer hoefde weinig te doen, maar moest wel in actie komen toen De Jong van dichtbij op doel kopte na een vrije trap van Lozano. Het leek nog lastiger te worden voor Feyenoord toen Sven van Beek een bal over zich heen liet gaan, vervolgens de doorgebroken Bergwijn neerhaalde en direct rood kreeg. De verdediger is daardoor geschorst voor de Klassieker van woensdag in de TOTO KNVB Beker. Maar juist toen het er dramatisch uitzag voor Feyenoord, was het Jörgensen die de ban brak. Van ruime afstand beproefde de Deen zijn geluk en zijn venijnige afstandsschot vloog binnen via de paal: 0-1. Het antwoord van PSV volgde echter na een minuut al.

Aan de linkerflank kapte invaller Cody Gakpo zijn bewaker uit en bracht hij de bal voor, waarna Lozano voor Calvin Verdonk kwam en zijn veertiende doelpunt van het seizoen maakte. De wedstrijd was volledig opengebroken, maar beide ploegen gingen ook slordiger spelen. Met tien man bleef Feyenoord op zoek gaan naar aanvallende mogelijkheden. Desondanks voerde Van Bronckhorst een defensieve wissel door, door Jens Toornstra te vervangen voor Ridgeciano Haps. Twee minuten voor tijd liet Bergwijn een grote kans op de 2-1 onbenut en in de blessuretijd stuitte de buitenspeler op Vermeer. Denzel Dumfries kopte diep in de blessuretijd nog in de handen van de keeper. Zodoende remiseerde PSV voor de derde keer op rij in de Eredivisie en wacht het al drie officiële wedstrijden op een zege op Feyenoord.