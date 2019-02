Daley Blind: ‘Ik vond het prima, maar ik had het als ik ADO was niet zo gedaan’

Ajax won zondagmiddag met 1-5 op bezoek bij ADO Den Haag en Daley Blind was aan de kant van de Amsterdammers betrokken bij een aantal gevaarlijke momenten. De centrale verdediger merkte al vroeg in de wedstrijd dat hij veel ruimte kreeg van de tegenstander en probeerde hier vervolgens zo goed mogelijk van de profiteren.

“Ze wilden Frenkie de Jong niet aan de bal hebben en verdedigden ook Matthijs de Ligt. Ik vond het prima, maar had het als ik hen was niet zo gedaan”, reageerde hij na afloop van het duel in gesprek met De Telegraaf. Blind liet zich vooral in de eerste helft zien: hij bereidde een grote kans voor David Neres voor en speelde ook een hoofdrol bij de 1-1 van Donny van de Beek.

“Ik denk dat we het goed hebben gedaan. We hebben het spel gedomineerd op een stroef kunstgrasveld. Wat zal ik blij zijn als de Eredivisie massaal voor gras gaat kiezen. Het is zo lastig om hierop te voetballen”, is hij duidelijk. Ajax kwam op slag van rust via een strafschop van Dusan Tadic nog op voorsprong en het duurde daarna tot de slotfase totdat de bezoekers verder uitliepen.

In het laatste kwartier werd er echter nog drie keer gescoord: “In de tweede helft zag je dat ze het steeds lastiger konden belopen. Na onze 3-1 was het wel klaar. Het is mooi dat we nog uitlopen naar 5-1. Dit was een prima wedstrijd van ons”, zegt Blind daarover. Ajax speelt zijn eerstvolgende wedstrijd aankomende woensdag, als Feyenoord de tegenstander is in de halve finales van het toernooi om de TOTO KNVB Beker.