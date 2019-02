Van de Beek blijft nuchter: ‘De spelers van ADO klaagden er ook over’

Donny van de Beek kan terugkijken op een sterke wedstrijd tegen ADO Den Haag (1-5 zege). De middenvelder van Ajax speelde in een iets andere rol dan gebruikelijk en dat vulde hij goed in, zo oordeelt trainer Erik ten Hag. "Ik vond hem uitstekend. Hij heeft het prima ingevuld", stelt de oefenmeester van Ajax in gesprek met FOX Sports. Ook Van de Beek zelf is tevreden over zijn optreden.

De Ajacied speelde iets defensiever dan hij normaal doet. "Uiteindelijk denk ik dat ik belangrijk was en het prima heb gedaan", stelt de Ajacied. "Ik speelde een iets andere rol dan normaal. Ik speelde iets meer in een verdedigende rol en ook centraler op het veld. Normaal sta je dieper en ben je meer in de eindfase betrokken, maar het plan was om op de juiste momenten mijn loopacties in de diepte te maken."

Een 'paar keer' lukte dat, stelt Van de Beek tot zijn tevredenheid vast. "Ik kon er een paar keer goed overheen komen en dat leidde in de eerste helft tot een doelpunt." Van de Beek maakte de belangrijke 1-1 in het Cars Jeans Stadion en verzorgde de assist bij de 1-4 van Kasper Dolberg. Na de wedstrijd beklaagde trainer Erik ten Hag zich over de bespeelbaarheid van het kunstgrasveld, dat niet werd gesproeid voor de aftrap of in de pauze. Van de Beek blijft er nuchter onder.

"Het veld was matig, niet heel lekker, maar ik hoorde hen (de spelers van ADO Den Haag, red.) er ook over klagen. Wij moeten dat niet doen, zij spelen er elke week op en wij één keer", concludeert de middenvelder, die hoopt op puntverlies van concurrent PSV in de wedstrijd tegen Feyenoord. "We gaan nu kijken wat PSV doet, maar daar kunnen wij niet veel aan doen. Wij hebben onze plicht gedaan", zo vertelt Van de Beek aan de NOS. Ajax naderde PSV tot een punt dankzij de overwinning in Den Haag.