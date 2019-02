Opvolger van Mauro Icardi speelt in Bundesliga

Ed Woodward boert goed op Old Trafford. Manchester United deelde de vice-voorzitter ongeveer zestig procent loonsverhoging uit, waardoor zijn jaarlijkse inkomsten nu ongeveer 4,5 miljoen euro bedragen. (The Sun)

De aanvaller van RB Leipzig, die ook bij Bayern München, Liverpool en Borussia Dortmund in beeld is, wordt bij Internazionale als de opvolger van Mauro Icardi gezien.