Ajax legt druk bij PSV met royale overwinning in Den Haag

Na twee uitnederlagen op rij heeft Ajax weer eens buitenshuis weten te winnen. In het Cars Jeans Stadion waren de Amsterdammers met 1-5 te sterk voor ADO Den Haag. De thuisploeg kwam in de eerste helft nog op voorsprong via Abdenasser El Khayati, maar via Donny van de Beek, Dusan Tadic, Hakim Ziyech (tweemaal) en Kasper Dolberg stelde de huidige nummer twee van de Eredivisie orde op zaken. Ajax brengt het gat met koploper PSV zodoende terug naar één punt, al komen de Eindhovenaren later op de middag nog in actie tegen Feyenoord.

ADO Den Haag kon voorafgaand aan het treffen in het Cars Jeans Stadion niet terugvallen op een al te sterke balans tegen Ajax, want van de laatste vijftien ontmoetingen met de Amsterdammers werd er geen een gewonnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag ging in de afgelopen weken onderuit op bezoek bij Feyenoord en Heracles Almelo, waardoor voor de eerste keer sinds mei 2009 twee opeenvolgende uitwedstrijden in de Eredivisie werden verloren. In Den Haag had Dolberg weer een basisplaats in de punt van de aanval, waardoor Tadic als linksbuiten startte. David Neres stond tevens aan de aftrap, terwijl Lasse Schöne op de reservebank begon.

ADO viert de 1-0 van Abdenasser El Khayati.

Alfons Groenendijk, trainer van ADO, stuurde zijn ploeg met een betrekkelijk agressieve speelstijl het veld in, waarmee Ajax in de beginfase onder druk werd gezet. Toch werden de eerste speldenprikjes in de Hofstad uitgedeeld door de bezoekers, via Kasper Dolberg en Nicolás Tagliafico. De eerste keer dat ADO-doelman Robert Zwinkels vervolgens reddend moest optreden, was nadat de opgestoomde Noussair Mazraoui hem met een uithaal op de proef stelde. Aan de andere kant zag zijn collega André Onana een omhaal van Tomás Necid een halve meter over zijn doel vliegen.

Ajax werd gaandeweg de eerste helft sterker en had via een Neres een goede kans om de score te openen. De Braziliaan miste de bal echter voor open doel, nadat het leer door Daley Blind was afgeleverd. Kort daarna leek Frenkie de Jong gevloerd te worden door Zwinkels, maar zowel scheidsrechter Jeroen Manschot als videoscheidsrechter Richard Martens zagen geen overtreding. Na 36 minuten spelen greep ADO de leiding. Sheraldo Becker nam een hoekschop kort op El Khayati, die het strafschopgebied indribbelde, Neres uitkapte en op fraaie wijze raak schoot: 1-0.

Dusan Tadic heeft Ajax zojuist vanaf elf meter op 1-2 gezet.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong, want drie minuten later was het raak aan de andere kant. Blind vond met een fraai passje Van de Beek in het strafschopgebied, waarna de middenvelder Zwinkels omspeelde en de gelijkmaker tegen de touwen schoot. Voor rust kwam Ajax vervolgens nog op voorsprong. Manschot zag in eerste instantie geen overtreding toen Dolberg in het strafschopgebied werd gevloerd door Aaron Meijers. Na inmenging van de videoscheidsrechter ging de bal toch op de stip en Tadic wist dit buitenkansje daarna te benutten.

In de eerste fase na rust golfde het spel op en neer, zonder dat dit in al teveel kansen resulteerde. De eerste mogelijkheid van de tweede helft viel na ruim een uur spelen te noteren, toen Dolberg in de handen van Zwinkels kopte. Een kwartier voor tijd gooide Ziyech het duel op slot met de 1-3. Hij kreeg van de ADO-defensie de ruimte om uit te halen en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak. Na de derde Amsterdamse treffer was de ban definitief gebroken en liep Ajax verder weg bij de thuisploeg. Van de Beek bediende Dolberg, die van dichtbij de 1-4 achter Zwinkels wist te werken.

Dat Ajax zeven minuten voor tijd ook nog op 1-5 kwam, was te danken aan Lex Immers. De middenvelder van ADO verspeelde de bal in het strafschopgebied aan Ziyech, die het cadeautje uitpakte en van dichtbij zijn tweede treffer van de middag aantekende. In de laatste minuten nam Ajax vervolgens gas terug, waardoor de stand in Den Haag 1-5 bleef. Voor de Amsterdammers wacht nu komende woensdag het bekerduel met Feyenoord in De Kuip. Daarna wacht een vrije competitieweekeinde, omdat de wedstrijd tegen PEC Zwolle is verplaatst in verband met de naderende Champions League-ontmoeting met Real Madrid.